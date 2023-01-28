寒流持續「冷到連假結束」！今明各地氣溫降雨率曝　開工後回溫

記者林育綾／台北報導

寒流持續影響，將一路冷到連假結束！《天氣風險 WeatherRisk》今（28）日發文表示，今明兩天仍受寒流影響，不過水氣有減少趨勢，環境轉乾，北部降雨機率下降，轉為多雲時晴；中南部將從晴時多雲轉為晴朗，而東部則有零星降雨。不過各地仍偏冷，在連假尾聲的2天保暖工作要做足，預計下周一到三回溫。

▲寒流將持續影響到連假尾聲，不過環境將轉乾，降雨機率下降。（圖／天氣風險 WeatherRisk）

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天氣分析師方俊元在《天氣風險 WeatherRisk》臉書發文提到，由於昨日冷空氣再次增強，強度也達到寒流等級，各地平地低溫極值都有下降到10度以下，可說是非常寒冷。而今28日將持續受到寒流影響，但環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降，大致是多雲天氣；中南部仍是晴時多雲穩定天氣，只有東部仍是有零星短暫降雨。氣溫方面，北部宜蘭高溫11-12度、中部花蓮台東14-16度、南部17-19度，氣溫仍偏涼冷，保暖工作要做足。

而明（29）日仍會持續受到寒流影響，不過在環境轉乾的情況下，北部的天氣轉好是多雲時晴，中南部是晴朗穩定，東部則是多雲到陰偶有零星降雨。但在氣溫方面，明日西半部地區受輻射冷卻作用，清晨仍是會下降到「10度左右」；局部空曠地區、近山區更是有「7-8度」的可能。

所幸明白天受到日照加溫，氣溫也會明顯上升，不過日夜溫差變化大。而北、東部清晨也會有10度左右的低溫，不過雲量較多白天受日照加溫的幅度有限，高溫大致在15-17度。他建議在連假尾聲的兩天，出門走走還是要多注意保暖，避免受寒。

至於下周一～三隨著高壓中心逐漸東移，冷空氣影響也逐漸減弱，各地白天高溫會逐漸回升，預期到了下周二、三普遍都有回升20度以上，但還是要留意清晨的輻射冷卻作用，仍會出現11-13度的低溫，日夜溫差變化明顯。

下周四東北季風會再度增強，不過目前看來強度較弱，持續時間較短暫，下周五很快就會減弱，只有迎風面北、東部受影響，氣溫轉涼天氣轉差，而中南部仍是晴朗穩定氣溫稍微下降。