2023年「4水逆時間」曝　12星座加碼幸運色、開運布置

▲2023年12星座運勢。（示意圖／shutterstock）

文／清水孟國際塔羅小孟老師提供

迎接2023年新氣象，不少民眾好奇新年新運勢，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師分析，12星座個別整體運勢，並且提醒今年有4次水逆，也分別點出時間點，必須特別留意。

命理專家清水孟國際塔羅小孟老師指出，2023年5月木星將從牡羊座進入金牛座，一旦木星入金牛就能壓抑天王星所帶來的負面影響，除了天災以外，全球任何危機都可望逐漸平息，好運逐漸增加，值得注意的是4次水逆時間。

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水逆時間

2022年12/29日～2023年1/18

2023年4/21～5/15

2023年8/24～9/16

2023年12/13～2024年1/2

在此期間，必須留意交通事故與隨身物品損害；尤其第二波水逆進入金牛，又適逢木星移入金牛，因此2023年6月後全球景氣能觸底反彈，戰事漸退，金融逐漸恢復

12星座個別整體運勢

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

事業：2023年上半年，工作上會遇到選擇的難題，留意3月、6月、12月將會感覺工作起來特別沉重，如果目前工作上得不到回饋，建議可以轉換其他地方或單位。工作上小人較多，切莫捲入是非。

財運：在投資上要隨時注意風險，也要注意此時的許多花費是否是正確的，不宜借他人錢財當心拿不回來。

感情：2023年會出現還不錯的桃花，若有遇到不錯的桃花，建議可以大膽表白，會有不錯的成果。

健康：要注意眼睛保養，切莫看電腦與用手機太久，以免眼睛痠痛乾澀。

幸運色：紅色、橘色

開運布置：2023年水象星座要注重的就是財水，因此家中水龍頭與水管要保持暢通，也要加強浴室的保養與清潔，可在洗手台旁擺放多肉植物，將能轉水為財。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

事業：2023年若有新的計畫或規畫，將會有不錯的發展，過去停滯不前的煩惱或計畫在年中過後可望復甦；有任何的機會來臨，務必要把握。

財運：在金錢方面，2023年與朋友或情人間會有比較多的約會，讓你的花費頗多，也會因為別人告訴你哪裡有新鮮事或者好用的產品，挑起你好奇的慾望，使你花費更多金錢。

感情：單身的你，桃花會越來越多，你的魅力與吸引力將大開，不妨多去參加講座或者身心靈課程，會遇到不錯的對象。倘若你們目前有曖昧中的對象，兩人在2023年有機會共築愛巢。

健康：要注意呼吸道，出國也要注意避免去人多的地方，容易發胖要注意飲食。

幸運色：綠色、海藻色

開運布置：火象星座要加強火，家中火比較旺盛的地方就是廚房，因此建議在爐灶下方擺放五帝錢或是金色小鏟子，就能藉由灶神的力量提升整體運勢。

土象星座（魔羯座、金牛座、處女座）

事業：2023年，你的才能與潛能將能發揮，上司或主管也將體會到你的才華，工作與事業能夠往前邁進。

財運：金錢運將增加，付出的時間和回報將會成正比。在投資上你將會憑藉著你的才能與獨到見解開拓屬於你自己的財富，只要你在上半年努力進取，上司將會在2023年底為你加薪。

感情：倘若你是單身者，將會有桃花出現，你們的進展也會非常快速，可透過相親、網路交友覓得良緣。

健康：要避免晚睡早起，也要留意腸胃道問題。

幸運色：粉紅色、白色

開運布置：要加強玄關與客廳，因為客廳與玄關為明堂，因此需要明亮，可在客廳45度角擺放1隻小白兔、前方再擺放1碗米，並時常更換，就能在兔年跳出瓶頸發大財。

風象星座（水瓶座、雙子座、天秤座）

事業：2023年你與上司之間的關係將會有所轉變，你開始會懷疑上司是不是不重視你，而這種懷疑也將促使你產生懷才不遇的心態，若遇到有人挖角，千萬不可貿然行事，不然你有可能會換到更差的環境。

財運：在金錢方面，偏財運很強，有還沒對獎的發票趕快拿出來對獎，想要購買彩券的人也有中到小獎的機率，雖然不多但不無小補。

感情：2023年容易遇見報復心很強的異性，或是認識到有憂鬱症或躁鬱症的危險情人，建議你不妨等到2024年結交到的對象會對你比較好。

健康：要注意肩膀筋骨會痠痛，建議不要側睡，也不要久坐。

幸運色：紫色、咖啡色

開運布置：風象星座建議在窗邊或是入口處掛個小風鈴，能召喚宇宙正能量幫助你在2023年整體運勢加分。