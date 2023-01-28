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電動車火警不好滅！北市消防引進特殊神器　「刺」進電池組灌救

林志穎愛車Tesla今發生嚴重意外，造成車頭全毀，甚至數次引起電池起火狀況。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林志穎愛車Tesla發生嚴重意外，造成車頭全毀，甚至數次引起電池起火狀況。（圖／記者沈繼昌攝）

記者游宗樺／台北報導

藝人林志穎日前駕駛特斯拉電動車自撞，導致車輛起火燃燒，火勢雖一度被控制，但因鋰電池復燃，造成火勢失控，警消耗費大量時間與水量才撲滅。考量電動車絕大多數將電池設計在車底，北市消防引進一套「電動車電池滅火系統組」，透過穿刺鋰電池灌水降溫，減低撲滅電動車火警難度。

北市消防局表示，所採購的「電動車電池滅火系統組」配備獨立的「穿刺滅火裝置」與「遠端控制設備」，警消可將穿刺裝置放到車底，再從事故車輛8公尺處用控制設備，藉由滅火裝置內的水霧噴槍，穿刺進入車輛電池內部，將水灌入電池內，冷卻電池核心防止復燃，可將減少消防用水的浪費，也可保護同仁，避免過於接近火場造成危險。

▲▼撲滅電動車火警新式器材。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼撲滅電動車火警新式器材。（圖／記者游宗樺攝）

▲撲滅電動車火警新式器材。（圖／記者游宗樺攝）

電動車火警中，鋰電池的鋰金屬自燃反應與熱失控外，還可能帶來感電、爆炸及有毒氣體危害等的風險。對此，信義分隊小隊長洪璋緯表示，火警有三個要素，熱源、助燃物及可燃物，而電動車火警中，電池模組燃燒較難撲滅。以美國經驗而言，通常要費時7個小時，使用約10噸的水才能滅火。

洪璋緯指出，鋰電池燃燒時，因化學作用，會產生助燃的氧氣，因此無法使用滅火毯的方式，透過空氣隔絕來滅火，而以往要等鋰電池的化學反應結束後，才能有效滅火。透過新裝置可以從熱源處，將火警三要素中的熱源給消滅，較有效率的撲滅電動車火警。

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