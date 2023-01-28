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老爸想耍帥結果慘了！　「跳床上後空翻」瞬間摔斷雙腿

▲▼跳床,彈跳床。（圖／CFP）

▲父親嘗試在彈跳床上後空翻結果摔斷腿。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名38歲男子和4名孩子在自家前院玩彈跳床，結果他靈機一動想嘗試在跳床上後空翻，結果不慎摔下跳床還聽到「兩下撕裂聲」，原來他雙腿膝蓋的肌腱斷裂，雙腿瞬間沒了知覺。

根據《鏡報》報導，現年38歲的哈里森（Robert Harrison）住在美國加州，他在2021年7月底和4名孩子在住家前院玩新買的彈跳床。哈里森說，那天他喝了一點小酒後興致一來，想要在跳床上嘗試後空翻，結果就出了意外。

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哈里森回憶起當時的狀況，「我突然聽到斷裂的聲音，伴隨著雙腿劇痛，然後我的腿就沒了知覺，我以為我癱瘓了。」他說，事發當下他完全不敢低頭看雙腿，「因為我覺得我的骨頭可能從腿裡刺出來了。」

緊急送醫之後，醫生表示哈里森的雙腿肌腱斷裂，加上從跳床摔下時撞到人行道的路緣碎石，導致腿部撕裂傷，所以必須立刻進行手術來保住雙腿。

後來哈里森前後進行了3次手術，還坐在輪椅上休養六個星期後，終於能依靠助行器站立，雖然目前還無法順暢走路，但復健情況良好。哈里森也說，這次意外後他也徹底戒酒了，「我能給家人最好的禮物就是一個清醒的丈夫和父親。」

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