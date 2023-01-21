口罩妹合照鋼鐵人「胸口太搶眼」萬人朝聖　IG帳號曝：罩杯破壞者

▲口罩妹跟鋼鐵人的合照吸引萬人按讚留言。（圖／翻攝JKF紅燈區2.0）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一張口罩正妹跟漫威鋼鐵人模型合照的照片瘋傳，PO出後瞬間吸引破萬人朝聖按讚，許多網友紛紛敲碗求開門。對此，有神人在留言處開門「口罩妹」的IG，立刻被大批網友感謝。

臉書粉專「JKF紅燈區2.0」PO出該張照片。照片顯示，一名戴著口罩的長髮女子站在漫威鋼鐵人「浩克毀滅者」的1比1模型前方開心舉起手合照。其中，鋼鐵人胸口的小領結也意外吸引網友注意。

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▲▼有網友開門，讓這名正妹的IG帳號曝光。（圖／翻攝_k.n0n，下同）



網友看完紛紛留言，「這個啾啾太搶眼了」、「好大，羨慕」、「為什麼大家都看得到鋼鐵人，我什麼都看不到」、「蠻大隻的，我喜歡」、「罩杯破壞者」、「白色那隻是什麼好想買」、「比後面哪隻還要有殺傷力，真是太誇張了」、「這台叫逢胸化吉破壞者」、「我需要連結，為了學術研究。謝謝」。

對此，有網友立刻開門該名女子的IG，是在IG有1.3萬人追蹤的韓國網紅「_k.n0n」，其他網友也非常感恩留言，「有神快拜，好人一生平安」、「祝樓主上廁所都有衛生紙」、「好人一生平安」、「好人中大樂透」、「感謝」。