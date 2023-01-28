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走春不想人擠人　捷運站外就有落羽松秘境

▲▼捷運復興崗站落羽松。（圖／台北市政府工務局）

▲捷運復興崗站落羽松。（圖／台北市政府工務局提供）

記者皮心瑀／台北報導

春節走春不想人擠人，隱藏在北投捷運復興崗站旁，短短約380公尺的步道沿路兩側就種植了約117棵落羽松，隨著氣溫漸漸降低，落羽松彩度越見濃厚，由綠漸黃轉橘再成紅，這色彩層層疊疊，成為城市裡的迷人秘境。

公園處處長黃淑如表示，落羽松並不屬於松樹，在植物分類上歸屬在杉科，它的故鄉在北美濕地沼澤區，因此又稱為美國水松。

黃淑如說，落羽松原本生長在濕地沼澤環境，經過長時間的演化與適應，大型植株都有從地底下向上突出地面的「膝根」，這些根可以幫助樹根呼吸，所以要小心隱藏在草地裡的膝根常常會成為絆倒人的隱藏地雷，而復興崗站旁落羽松步道，不同於其他地方的泥濘地，很貼心的以架高式木棧道及平易近人的水泥地來做設計，避免民眾被膝根絆倒。

公園處陽明所主任林晁嘉說明，復興崗站旁落羽松步道很特別地不在水岸邊上，而是座落在繁忙的機場捷運與車水馬龍中央北路之間，一條幽幽靜靜的小徑，走在其間有柳暗花明又一村的感受，這季節的節奏就從轉紅的落羽松拉開序幕，隱身於復興崗站旁的落羽松步道，是只有當地人才知道的秘境。

想要欣賞這片美景不用困在車陣之中，民眾可搭捷運到復興崗站，出口處右轉步行約2分鐘，便可抵達捷運旁這片詩意的步道。

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