獨／慾望太強害傳播妹受不了　軟爛男「出賤招」讓警察拳頭硬了

▲台中市一名女子提分手拒接男友電話，男友竟異想天開，謊報綁票。（圖／六分局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市從事傳播妹的38歲林姓女子不滿27歲的游姓男友佔有慾太強，決定分手，26日上午便拒接游男電話，游一時找不到人，瘋狂打電話無效，後來腦筋動到警察身上，謊報林女因欠債8萬元被債主押走，警方受理後打了10多通電話連絡林女，也被誤以為是游男的友人打來而拒接，後來證實是烏龍綁票，警方傳喚游男到案，至今未現身，日後將依誣告罪嫌送辦。

台中警方昨天中午12點多受理1件「綁票案」，游男表示，他打了一整個上午的電話，女友都沒接，由於女友曾欠下8萬元債務，懷疑被債主押走，希望警方能幫忙找人。

警方一聽說是綁票，相當重視，馬上打給林女，林女接了，但不相信是警察打的，還以為是游男找朋友代打，要引誘她出面，以便跟蹤她的住處，警方在2小時內打了10多通電話，林女索性都不接，直到警方透過林女媽媽證實真的是警察。

林女雖然接了電話，但考慮周到，相約在某家超商碰面，警方這才知道事件始末，根本是烏龍一場。

林女表示，她和游男交往一陣子，但游男醋勁大，佔有慾強，隨時都要找得到人，一旦找不到，就瘋狂打電話，2人因此常發生爭吵，去年12月還曾報警，警方也上門排解糾紛，還通報社會局游男涉嫌家暴，後來女方不提告，事情就告一段落。

據了解，林女從事傳播妹工作，收入比無業的游男多，在經濟上全靠女方供應，警方昨天就傳喚游男到案說明，但游男直到27日下午仍未現身，一旦游男出面應訊，將依誣告罪嫌送辦。