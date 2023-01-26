內閣人事出爐！林右昌冷靜決斷接掌內政部　未來民進黨宮城良田

▲內閣人事出爐！林右昌冷靜決斷接掌內政部。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／綜合報導

新內閣確定由前副總統陳建仁接任籌組，內閣改組的徵詢作業隨即啟動，新內閣成員名單陸續揭曉，同時農曆新年過後開工第一天將進行內閣總辭，組成新的隊型迎戰2024，內政部長由前基隆市長林右昌接掌，他頭腦冷靜決斷且履建奇功，是個非常值得觀察與期待的角色。林右昌冷靜決斷的人格特質，就像電影《灌籃高手》中的宮城良田，有著穩定軍心的關鍵人物。

近日，電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》已在台灣正式上映，引發五、六年級生的青春記憶及討論；五大先發中，總是出人意表的主角櫻木花道、又帥又個性的流川楓、大猩猩赤木剛憲以及人氣王神射三井壽，而比起動漫中這四人的戲劇化個性，生動刻畫每個角色背後的人生故事。

宮城良田算是《灌籃高手》角色刻畫中，最接近現實世界的存在，他是隊中的二年級生，年紀較小受到的關注，雖不若其他四人，但宮城是湘北的控球後衛，在比賽場上控球後衛是攻擊節奏的操盤手，也是軍心的守護者，林右昌的人格特質，就像宮城良田的角色，能穩定軍心、同理性及執行力的關鍵人物。



台大建築與城鄉研究所畢業後就到中央黨部政策會擔任副研究員的林右昌，他一心想研究全球化發展議題，再出國去唸書當學者；沒想到，在2000年民進黨執政，因緣際會進入府院歷練，成為當時府院核心幕僚，參與民進黨第一次執政時的國家重要決策。林右昌由於能力強、EQ高，34歲就擔任社運部主任，41歲任黨副祕書長，甚至在2018年民進黨慘敗之際，成為黨內各派系可信賴的共識，47歲成為出任代理黨主席時，讓大家都非常的安心，他也一直是民進黨重要栽培的對象。

黨內人士表示，林右昌從過去在黨內擔任幕僚時，理性溫和、外圓內方的好性格，累積各派系的好人緣，更是黨內極少數完整歷練府、院、黨與地方執政經驗的少壯派菁英，正因如此，蔡英文更巧妙栽培林右昌，接任智庫副董事長，讓黨內許多人私下稱林右昌是民進黨重點之栽培對象，也深得黨內跨派系、各世代前輩的疼愛。

林右昌從2009年起深耕基隆，市長任內觸動城市改造，讓基隆朝再次現代化路徑前進，他從2009年起深耕基隆，2014年當選基隆市長時，創下有史以來最高選票，當年他年齡僅43歲，不但創下連任歷史，打破藍綠板塊，卸任時繳出施政滿意度高達8成2的亮眼成績單，超過65％的基隆人都認為，他是有史以來最好的基隆市長。

雖然民進黨在2022年九合一大選，由於黨內整體選戰策略，犯了諸多錯誤，而市長候選人蔡適應也被糾葛在論文與黑道風暴中，以致無法順利接棒。不過，在林右昌超過8成滿意度加持下，議員席次卻創下新高大幅增加至12席，甚至在他的運籌帷幄之下，跌破眾人眼鏡，拿下史上首位黨籍基隆市議長立下大功，為民進黨在北台灣留下一座灘頭堡，也為民進黨在基隆守住平盤。

此次，內閣改組中生代接班是重頭戲，1971年在基隆獅球嶺下出生的林右昌，比起正國會掌門人林佳龍小7歲，比鄭文燦小4歲，比潘孟安小8歲，算是中生代裡的年輕小老弟；在內閣改組之際，他履履被點名入閣，現在接下天下第一部「內政部」，其後續發展也備受各界期待。如果政治也像是一場籃球賽，要打贏比賽靠的是組織團隊的力量，如控球後衛般在場上冷靜綜觀全局，決斷發動攻勢，而不是所有人各憑身手往藍框死命丟。