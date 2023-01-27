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台中「花園大學」超喜氣花海綻放　最佳打卡點公開

▲▼亞洲大學內的紅花風鈴木盛開。（圖／亞洲大學提供）

▲亞洲大學內的紅花風鈴木盛開，花期一路到元宵節後，適合民眾前來踏青。（圖／亞洲大學提供，下同）

記者許權毅／台中報導

農曆春節假期好去處！位在台中的亞洲大學有「花園大學」的美稱，近日學校內開起紅花風鈴木，整棵樹紅通通相當喜氣，亞洲在學內的現代美術館、荷花池附近就是最佳的賞花打卡地點，搭配亞大獨特的建築風格，就像是置身國外，花期一路會開到元宵節，歡迎民眾來踏青。

亞大表示，創校以來就有「花園大學」稱號，在校內遍植上萬株各種花卉，四季都有不同風情，像是春天的杜鵑、夏季的荷花、6月至9月的紫薇花季、阿勃勒花海等。校園內種植的紅花風鈴木有近60株，樹齡大多在10年以上，往年受到暖冬效應影響，花期較零星、分散，今年過年前因連日幾波寒流，讓紅花風鈴木的花期集中，將亞大妝點成十分繽紛的景象，有濃厚的年節氣氛。

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▲▼ 。（圖／亞洲大學提供）

亞大指出，紅花風鈴木最佳賞花點集中在亞美館、荷花池附近，遊客可以漫步在亞美館外的小徑賞花拍照，以日本建築師安藤忠雄設計的亞大現代美術館主體建物、或亞大知名的巴洛克歐洲圓頂建築，及羅馬競技場的體育館為背景，讓人有到國外旅遊的感覺，成為熱門拍照景點，連日來已經吸引不少民眾參觀。還能夠順遊亞美館，觀賞正在舉辦的台灣本土畫家蕭如松百年冥誕展，讓這個過年「有花有畫」很藝文。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，樹高可達30公尺、直徑可達1公尺，具遮蔭、觀賞價值，樹葉落盡後才會開花，花朵顏色為紫色或粉紅色，花期為每年1到2月。

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