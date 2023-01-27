檢舉43次還不改！茶行重低音夜唱嗨到早上　住戶怒喊滾蛋法官准了

▲被檢舉43次還不改！茶行夜唱到清晨6點，惹住戶眾怒告上法院驅離。（圖／翻攝Google街景）



記者游瓊華／台中報導

台中市太平區祥順路上一棟新社區，其屋齡才兩年，但郭姓住戶承租一樓店面的茶行卻夜夜讓客人高唱KTV、開轟趴、還放重低音音樂，直到清晨5、6點甫歇。樓上住戶不堪其擾，光是向派出所報案、檢舉就高達43次。管委會去年召開第一次區權會，130人中有89人出席、86票通過要求茶行搬走，遂向法院提出強制驅離之訴。法官認為，郭姓住戶無視法令、挑戰公權力，判茶行需遷離，全案可上訴。

一位住戶向法官表示，郭姓住戶對外宣稱經營茶行，實際作為招待所使用，內部安裝卡拉OK等各項影音設備，茶行KTV裝設地方就在她主臥室的正下方，大約晚上9點、10點茶行就會開始製造噪音，有時候會持續到清晨6點多，很明顯聽到有男女在唱歌，吵得大家不得安寧，通知環保局、警察到場，但茶行1樓門口有加裝監視器，店家看到警察，就會將音樂的聲音關閉。

此外，法官依據警方提供的報案紀錄，對於噪音事件描述為「經警方到場，現場為擴音設備持續性噪音」、「警方到場查看，現場有聽到細微音樂聲，多次按門鈴敲門均無人回應」、「經前往查看卻有聽聞卡拉OK聲音，但在警方到場後該戶便將音樂關掉，經敲門後該戶仍拒不出戶」等，認為茶行確實經常性地製造噪音，且均在半夜時分大聲播放音樂、唱卡拉OK。另外，茶行在警員到場勸導後，雖有降低音量，然警員一離開，就又繼續製造噪音，或是員警到場後，躲在屋內卻拒絕開門，顯示郭姓住戶態度頑劣。

法官認為，茶行無視法令、蓄意妨礙系爭社區居住安寧及挑戰警員執行勤務之公權力，即使管委會未明確通知應於3個月內改善，也未違反比例原則，判決茶行應遷離。可上訴。