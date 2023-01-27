詐騙案件逐年攀升如飆股　「打詐國家隊」起訴人數曝光

▲行政院2022年投14億組「打詐國家隊」，根據各地檢署詐欺案統計近5年狂飆升，當中以「單純車手」人數成長最快，5年間增加2.7倍。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙養成記！台灣早年盛行「金光黨」從少少幾個人就能成團，進化到現在分工縝密機房詐騙，讓國人財產嚴重損失甚至喪命。而詐欺罪從2020年起在各地檢署躍居各罪名之首，新收件數宛如「飆股」不斷上升，讓行政院決定硬起來，去年投入14億強化「打詐國家隊」，希望透過金融、檢警調等單位，能遏止詐欺發生。

▼近5年詐欺罪案件偵查新收計41萬8633件，逐年攀升從2020年起躍居各罪名之首。（圖／法務部）

跟據統計指出，各地檢署近5年詐欺罪案件偵查新收案為41萬8633件，從2017年6萬3185件增到2021年12萬4899件，逐年增加，2020年起更超越毒品危害防制條例及公共危險罪，躍居各罪名之首，2017年至2021年詐欺罪案偵結50萬7,859人，其中有6成3屬電信詐欺恐嚇案件，占比從2017年54.7%逐年上升至2021年73.7%，5年間增加19.0個百分點。

▼電信詐欺恐嚇達31萬9767人，單純提供人頭帳戶就占19萬412人。（圖／法務部）

「電信詐欺恐嚇案」則是以網路、電話、簡訊等方式進行詐欺、恐嚇犯罪行為；犯罪類型分單純車手、單純提供人頭帳戶，無論自願或被騙提供而未參與其他犯罪階段都屬該類，非單純車手及單純提供人頭帳戶者，皆被列為一般電信詐欺。

詐欺罪且屬電信詐欺恐嚇案的犯罪類型，結案被告31萬9767人中，以「單純提供人頭帳戶」19萬412人占最多；「一般電信詐欺」9萬1206人次之；「單純車手」3萬8149人，3種犯罪類型的人數均呈增加，尤其以「單純車手」5年間增加2.7倍，成長速度最快。

▼詐騙車手逐年成長，起訴比率高。（示意圖／記者陳以昇翻攝）

檢察官為維護社會治安、交易秩序及人我際信任關係，近5年詐欺案起訴11萬1071人、22萬9228人獲不起訴，而電信詐欺恐嚇案件案則占8萬9682人，起訴比率28.0%，當中又以「單純車手」起訴比率59.0%較高，「單純提供人頭帳戶」18.0%較低。

起訴後確定有罪則有6萬9741人，判處6個月以下有期徒刑者占43.0%最多，占比呈逐年下降；1年以上至3年未滿者占29.3%次之，占比呈逐年上升；電信詐欺恐嚇案5萬4032人中，「單純車手」及「一般電信詐欺」皆以判處1年以上至3年未滿者為大宗。

未來也期盼「打詐國家隊」透過跨部會合作能剷除詐騙集團，而民眾也要提高防詐意識，別被「穩賺不賠、高獲利」等話術吸引，若有任何疑問也能撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。