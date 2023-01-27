陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁出任行政院長。民進黨立委鄭運鵬表示，內閣改組並不是蘇貞昌院長有什麼大的政策錯誤，而是要在蘇院長建立的強韌基礎上，加上更多溫暖元素；鄭也提到，過去陳建仁副總統只要他一到場、一句話，就會讓人感到關心與溫暖，幾乎算是特異功能等級，建議未來可多安排和國人可以面對面接觸的活動，越直接的方式越好。

針對新的內閣布局，鄭運鵬表示，總統必須佈陣新內閣，這個政治責任是來自於1126的選舉結果，認為新內閣可以更主動設定目標，讓未來1年的施政方向與成果，成為國人願意再交給民進黨來繼續執政4年的依據，新內閣施政就是2024新政府的政策綱領。

而新內閣也有幾個方向必須努力做出成績。鄭運鵬說，第1，過去3年，台灣的疫情控制優於世界各國，「接下來的1年，我們要在世界景氣預期低迷的狀況下，拚出優於世界預期的經濟成績」。

第2，在振興景氣的大前提下，也請新內閣對這3年來在疫情中受創嚴重卻很難在國家財稅制度中得到協助的自營業者，找出他們，並提供政策支援。

第3，延續蔡總統7年來在國際民主陣營所累積的能見度，在盟邦開拓出口產業合作基礎，尤其是容易被中國借題發揮禁止出口的農產品和加工食品等項目，我國應該可以用電子製造業的強項搭配行銷，經貿互惠。

另外，鄭運鵬也提到，這次內閣改組，並不是蘇貞昌院長4年來有什麼大的政策錯誤，而是要在蘇貞昌院長建立的強韌基礎上，加上更多溫暖元素。

鄭運鵬分享，過去他和陳建仁副總統接觸經驗是，只要他一到場、一句話，就會讓你感到關心與溫暖的特質，「從政那麼多年、作為民意代表接觸各行各業那麼多人，這種特質非常非常罕見，對我來說幾乎算是特異功能等級」。

鄭運鵬建議，陳建仁院長除了院內公務，也請多多安排和國人可以面對面接觸的活動，越直接的方式越好。