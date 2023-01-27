「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文今日上午10點於總統府召開記者會，正式宣布前副總統陳建仁出任行政院長。陳建仁致詞時表示，疫情肆虐已超過三年，強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性是很重要的三個目標，也是內閣最重要的使命。未來的行政團隊除延續正在推動的福國利民方案，也會展開必要調整，達成總統交付的四大任務。

陳建仁強調，未來的行政團隊除了要延續正在推動的福國利民方案外，也會展開必要調整，來達成總統交付的穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業的四大任務，「我經常提醒自己要存公義好憐憫，常存謙卑的心，台灣在疫情後的復甦期間，面對國內外許多嚴峻挑戰，我們應該更體察民意，重視溝通並且善用經濟及財政實力，讓育兒家庭、弱勢者的生活得到溫暖照顧。」

陳建仁指出，在蔡英文領導的六年多時間，不管在經濟實力或國際地位上都站上了歷史上的新高點，並推動很多結構性的改革與社會經濟發展，讓台灣轉型升級，逐漸成為兩千三百萬人心目中理想的國家，「我很慶幸參與了如此辛苦但又光榮的過程，也很欣慰看到國家朝正確方向邁進。如今在蔡英文任期的最後一哩路，需要我來共同承擔，我有一種義無反顧的心情。」

陳建仁說明，尤其是全世界遭受COVID-19疫情肆虐已經超過三年，儘管在疫情期間，台灣的防疫成效或經濟成長都原比大多數國家好，並走過了最艱難的時刻，但全體人民在三年來所承受的痛苦與傷害，「我們仍然可以感受到不捨及不忍」。因此，需要政府有更多的作為來引導經濟復甦，重建正常的生活。

陳建仁表示，在這段期間國際情勢有劇烈改變，像是烏俄戰爭，還有亞太情勢從各個層面都衝擊著台灣的生存發展。如此嚴峻的時刻，在未來一年多的時間，強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性是很重要的三個目標，積極照顧人民生活，讓台灣繼續成為兩千三百萬人幸福生活、團結共好的國家，這也是內閣最重要的使命。