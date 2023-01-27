交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁出任行政院長。即將卸任閣揆的蘇貞昌說，行政院長工作繁重、4年來挑戰不斷，自謙有做出一些成績，但限於能力有些仍做得不夠好；蘇表示，以陳前副總統暖男、樂於貢獻的特質，必能展開一番新局，由衷的祝福未來的陳院長，「要加油喔」。

蘇貞昌說，時間過得好快，4年前也同樣在這個台上，蔡總統把艱鉅的行政院長任務交給他，「那確實是繁重的工作，我們面對的挑戰一件一件來」，從非洲豬瘟、百年大旱、世紀病毒、戰爭、通膨，一個一個的難關，「而沒日沒夜的攻防，各種大大小小無所不在的事物，非常非常的繁鉅」。

「我非常感謝國人同胞的支持、蔡總統的信任、立法院的指教和支持，以及行政團隊的全力以赴。」蘇貞昌表示，是有做出一些成績，這點行政院長和總統之間最知道彼此的辛苦，「不過限於我自己的能力，有一些確實做得還不夠好，還有很多應該再改進、可以再加強的地方」。

蘇貞昌表示，今天蔡總統要任命陳前副總統擔任行政院長，以陳前副總統暖男、樂於貢獻的特質，以及他豐富的學經歷、對各方面事務的熟稔和對蔡總統的了解和配合，「在國人期望下，相信帶著行政團隊，必能展開一番新局，必能做出更好更大的貢獻」。

「所以我由衷的祝福未來的陳院長。」蘇貞昌說，也要大聲的向陳院長說「要加油喔」，相信未來行政院在陳院長帶領下，奉總統之命在各方面一定能做得更好，讓台灣更好，「我非常的期待，希望如有任何各方面來努力的地方，我力量雖小，無不盡力，總是希望台灣更好，天佑台灣。」