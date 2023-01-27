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超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

▲▼國泰航空頭等艙服務回歸。（圖／國泰航空）

▲國泰航空3航線的頭等艙服務回歸。（圖／國泰航空）

記者李宜秦／台北報導

國泰航空近期陸續恢復往返倫敦希斯路、巴黎和東京（羽田）三條熱門航線部分航班的頭等艙服務，頭等客艙的極緻佳餚亦會以具當代設計感的食具奉上，包括知名的Noritake瓷器、Robert Welch餐具及Riedel酒杯等，另也為頭等客艙乘客提供精緻格調的寢具及個人護理套裝，乘客還可以揀選符合自己喜好的枕頭。

旅客可於國泰航空每日出發往返倫敦希斯路的熱門航班CX251及CX252；往返巴黎的航班CX261及CX260享用頭等客艙服務，另自今年2月1日起也將恢復往返東京（羽田）的航班CX548及CX549的頭等客艙服務。

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▲▼國泰航空頭等艙服務回歸。（圖／國泰航空）

▲▼頭等客艙的餐飲體驗配合親切貼心的服務，顧客可以隨心於自選時間選擇及享用多款嶄新菜餚。（圖／國泰航空）

▲▼國泰航空頭等艙服務回歸。（圖／國泰航空）

國泰航空表示，頭等客艙的餐飲體驗配合親切貼心的服務，顧客可以隨心於自選時間選擇及享用多款嶄新菜餚，除了豐富可口的滋味之選，亦有更多營養健康選擇以及一系列港式地道風味。

國泰航空強調嚴選最佳食材，採用的供應商皆遵循可持續發展及道德規範，包括屢獲獎項的Dingley Dell豬肉，已獲可持續發展認證的Nordic Skrei鱈魚及來自澳洲Sunny Queen Farms的有機走地雞蛋等。

▲▼國泰航空頭等艙服務回歸。（圖／國泰航空）

▲▼國泰航空頭等艙乘客還可以揀選符合自己喜好的枕頭，當他們準備悠然入睡時，機艙服務員會悉心打點一切。（圖／國泰航空）

▲▼國泰航空頭等艙服務回歸。（圖／國泰航空）

國泰航空亦與Bamford攜手合作，為頭等客艙乘客提供精緻格調的寢具及個人護理套裝，包括以可持續方式採購的600針純棉製成的寢具、男士和女士系列的天然護膚品、以及個人護理套裝。

乘客還可以揀選符合自己喜好的枕頭，當他們準備悠然入睡時，機艙服務員會悉心打點一切，為乘客準備好高空中最柔軟舒適的睡床。首先鋪好床墊及棉被，再送上乘客所選擇的枕頭及薰衣草味的Bamford枕頭噴霧。乘客可穿上香港品牌PYE的睡衣套裝、拖鞋及眼罩，在細緻周全的感官享受中安睡。

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