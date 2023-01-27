▲免搓洗藥水可消毒隱形眼鏡？食藥署點出「2風險」：長戴不建議。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

許多民眾都好奇隱形眼鏡泡在免沖洗藥水裡，是否能達到消毒效果？對此，食藥署提醒，隱形眼鏡在配戴過程中，會接觸人體眼睛及外界空氣，一段時間後會有髒污、油脂、蛋白質等沈積物，這些殘留在鏡片上的物質，可能會使氧氣供氧量較低、眼睛乾澀，造成角膜新生血管，或直接引起眼睛感染等傷害。

食藥署表示，隱形眼鏡清潔/保養液是第二等級醫療器材，可依功能分為清潔液-清洗鏡片、生理食鹽水-沖洗鏡片、保存液-浸泡及消毒鏡片、酵素液-去蛋白，對鏡片具備清潔（表面汙物、蛋白質）、消毒（細菌、微生物，如阿米巴原蟲）、沖洗、儲存等不同功效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市售品也有同時具多種效果之清潔／保養液，民眾應先考量自身配戴鏡片種類（硬式／軟式／矽水膠）、使用習慣以及預期達到目的，再挑選合宜的清潔/保存液。

最後，食藥署提到，市售的隱形眼鏡清潔液，有些宣稱可以免手搓，食藥署提醒民眾，最好還是不要免除手搓清潔的步驟，尤其是拋棄週期長的隱形眼鏡更不能省略。有關隱形眼鏡清潔保養請參考核定之產品使用說明書。