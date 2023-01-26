　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

寒流來了！嘉義易出現10度以下低溫　籲請農漁民加強防寒措施

▲▼ 大年初六至初八寒流影響 嘉義縣政府籲請農漁業做好防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲大年初六至初八寒流影響 嘉義縣政府籲請農漁業做好防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局預報，明27日（大年初六）至29日（大年初八）受寒流影響，嘉義地區早晚易出現攝氏10度及10度以下低溫，嘉義縣政府籲請農漁民及早加強相關防寒措施，避免農作物及養殖水產物受害而造成損失：

（一）蔬菜與瓜果類部分：對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，以免受寒害。

（二）果樹部分：加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘尤須留意。對已受害的果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

（三）花卉部分：除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗應健化處理，加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

（四）茶樹部分：當寒流來襲前及時在樹冠上覆蓋 PE 塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

（五）養殖漁業：養殖業者請加強防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝的保溫，防寒及加溫工作等安全防範，另淺坪式文蛤養殖池混養的虱目魚，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

（六）養畜禽業：加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。

ET快訊
男星瞞老婆「房子登記她名下」　8年繳完：夠她過完餘生
旗津吃海產「連4道菜冷的」他怒走人！　結帳傻眼
登山客高山症「腿軟嘔吐」！　慘遭7隊友丟包南橫
寒流明來襲！9縣市低溫特報　北部高山可能降雪
Lisa甜靠「世足男神」！　世界級同框網看傻
國小女造句「驚爆爸爸內幕」　媽一看傻了：在暗示我？
薔薔大尺度辣照釋出！　遮羞衣物超單薄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市童軍新春團拜　市長黃敏惠發放兔年小紅包分享設計巧思

寒流來了！嘉義易出現10度以下低溫　籲請農漁民加強防寒措施

賴清德大年初五嘉義發福袋　走訪水上苦竹寺、新港奉天宮

「兔Gether」年年有「魚」遊台南　走春祈福健康踏青樂活旺兔順

舉重精靈方莞靈　從奧運殿堂回到啟蒙地台南訓練

台南大年初五百業開工大吉　民宿訂位滿滿一房難求

風和日麗屏東風景區現人潮　屏東縣警局長蔡文峰前線掌握交通狀況

集1.8億善款+12年籌建　家扶全國首座兒少培力館於南投落成啟用

大年初五喜迎財神　黃偉哲文衡殿發放開運紅包

台南陽光普照好天氣　初三市區、景點遊客逾30萬人次

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

嘉義市童軍新春團拜　市長黃敏惠發放兔年小紅包分享設計巧思

寒流來了！嘉義易出現10度以下低溫　籲請農漁民加強防寒措施

賴清德大年初五嘉義發福袋　走訪水上苦竹寺、新港奉天宮

「兔Gether」年年有「魚」遊台南　走春祈福健康踏青樂活旺兔順

舉重精靈方莞靈　從奧運殿堂回到啟蒙地台南訓練

台南大年初五百業開工大吉　民宿訂位滿滿一房難求

風和日麗屏東風景區現人潮　屏東縣警局長蔡文峰前線掌握交通狀況

集1.8億善款+12年籌建　家扶全國首座兒少培力館於南投落成啟用

大年初五喜迎財神　黃偉哲文衡殿發放開運紅包

台南陽光普照好天氣　初三市區、景點遊客逾30萬人次

張聖豪離開兄弟　想找高志綱學細節

定期清理臉書好友意味「重掌人生」　讓不需要的人遠離生活吧

20歲直播主常年不洗澡！全身黑垢「變恐怖大象皮」半裸照震驚眾人

陸乘聯會預估：今年新能源車銷量850萬輛　滲透率將達36%

酒量能練？醫反駁：基因就決定　多喝小心肝硬化「抱著臉盆吐血」

「總冠軍3年一輪」　餅總期待林益全：放大優點

蔡英文拉拔「仁燦配」？　王鴻薇諷「黃袍加身」：賴清德如芒刺在背

日版月老廟「戀人的聖地」！白兔神社祈求戀愛順利、攻略一次看

門口冒出2尊「巨型左右護法」哀怨凝視　阿母壓力大：外面下雨啊

在地人也愛吃！台東「4大私藏美食」一次看　超脆臭豆腐咬下狂噴汁

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

地方熱門新聞

快訊／毒駕男撞死29歲警：對不起家屬

紫南宮發錢母　身分證末2碼11幸運領

嘉義市年初五恢復垃圾清運

初三市區、景點遊客逾30萬人次

黃偉哲邀請民眾新年揪團品嘗台南鮮蚵

台南大年初五百業開工大吉

黃偉哲文衡殿發放開運紅包

春節連假來了　台東垃圾清運時間公布

舉重精靈方莞靈回到台南訓練

春節市集湧逾30萬人潮　潮州消防趁機防火宣導

雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

30年老梨農改種草莓！1招抑制害菌又能減用農藥　

日月潭櫻花季2月初登場

嘉市打造多元特色公園

更多熱門

關鍵字：

農漁業寒害

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

開春財神到！　3星座、3生肖發了

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面