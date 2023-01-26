猛男工作搬重物　三角纖維軟骨複合體受傷！痛到騎車不敢催油門

▲跌倒後以手腕撐地示意圖，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

30歲徐姓男子因工作需求，經常搬重物，日前卻感到右手腕疼痛，連騎機車催油門、按煞車或轉門把等簡單日常動作，都會引發疼痛，就醫後診斷為三角纖維軟骨複合體（TFCC）受傷；醫師提醒，經常進行握球拍的運動、跌倒手撐地、從事需搬重物的工作，甚至是過年除舊佈新大掃除，都有可能造成三角纖維軟骨損傷。

衛福部南投醫院復健科主任周建文解釋，三角纖維軟骨是手腕關節尺側（即靠小指側）由一群韌帶及纖維軟骨所組成的複合性結構，有幾個主要功能：第一是在前臂和手腕在做旋轉活動時，負責維持遠端橈尺關節的穩定性，第二是承受及傳導來自手部的力量，第三是可以有較大的腕關節活動度。

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▲南投醫院復健科主任周建文介紹三角纖維軟骨處組織。（圖／衛福部南投醫院提供）

物理治療師蘇煜華指出，三角纖維軟骨可能因急性受傷或長期過度使用而產生病變：急性受傷常因跌倒後用手腕撐地或手腕突然猛力的扭轉動作，使三角纖維軟骨產生撕裂，嚴重時甚至會造成遠端橈尺關節脫位；長期過度使用則常因前臂和腕部反復的旋轉負荷過度，使三角纖維軟骨長期受到碾磨或牽扯而產生破裂甚至退化磨損，且因解剖構造上無血管通過、血液灌流極少，復原速度會較慢，手腕常在轉到某個角度時即因疼痛而無法使力，擰毛巾或開罐頭都痛。

在治療方面，醫師建議急性發炎期（局部紅腫熱痛）進行冰敷、適度休息及護木、護腕固定約4周，在不痛的前提下再恢復運動，另會視病人狀況開立口服藥物、物理治療（如超音波、雷射、TENS等）、局部類固醇注射、增生注射療法等；若以上治療效果不明顯，可考慮體外震波治療或將增生的藥劑（如PRP）打在TFCC受傷的組織上（可能為關節盤、韌帶），誘發生長因子，讓受傷的組織重新修補並再搭配復健治療。