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水泥車違規左轉「重機情侶」慘死！她崩潰哭吼：還我兒子

▲▼情侶各騎一部紅牌重機，板橋環河西路遇死劫，雙雙遭水泥車輾斃 。（圖／記者陳以昇攝）

▲涂姓駕駛水泥預拌車行駛於板橋環河西路時，違規左轉且未禮讓直行車，奪走騎士情侶檔生命，高院改判2年6月，全案定讞。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市板橋區環河西路2020年間發生奪命車禍！一輛水泥預拌車違規左轉，導致騎著重機的陳男、張女情侶檔，煞車不及雙雙撞進車底慘死，家屬接到消息崩潰，陳母更朝肇事司機6度崩潰哭吼「還我兒子來」。事後涂姓司機被依過失致死罪判刑1年8月，檢方認為量刑過輕上訴，高院改判2年6月，最高院將涂男上訴駁回，全案確定。

回顧整起事發經過，水泥預拌車涂姓司機2020年6月1日沿環河西路往民生路方向行駛，行經板橋區環河西路、華江五路口時，因貪圖便利違規左轉，導致紅牌重機騎士22歲陳男、21歲張女閃避不及撞進車底，一人頭部重創、另一人身體遭輾過，情侶檔當場慘死輪下。

隔日涂男現身板橋殯儀館，陳母一見肇事駕駛頓時潰堤，5度崩潰質問「你為什麼要違規」，傷心哭吼6次「還我兒子來」，令人鼻酸。事後涂男被依照過失致死罪起訴。

▼涂姓水泥車司機違規左轉奪走2名騎士情侶檔，讓痛失愛子的陳母哭吼6次「還我兒子來」。（資料圖／記者陳以昇攝）

▲▼情侶各騎一部紅牌重機，板橋環河西路遇死劫，雙雙遭水泥車輾斃 。（圖／記者陳以昇攝）

新北地方法院認為，涂男貪圖便利又未注意車前狀況，在設有禁止左轉標誌的交叉路口貿然左轉，與陳男、張女發生碰撞，造成2人全身多處外傷致創傷性休克當場死亡，且未與被害人家屬達成和解，依過失致死罪將他判刑1年8月。

新北地檢署檢方認為，一審判決過輕上訴。涂男辯稱，自己違規左轉只是違反道路交通安全規則的行政違規，車禍發生的原因是因為情侶檔嚴重超速行駛，「我沒辦法預見2人會超速，否則在一般限速下，他們應該不會撞上我的車」，強調他違規左轉與事故的發生沒有關聯，也沒有相當因果關係。

但法院認為，涂男遲遲沒有與家屬達成和解、賠償損失，檢方與家屬都認為，涂男不知檢討自己過錯，還將責任全部推卸給被害人，應該從重量刑，且涂男的過失程度非輕，原審確實判決過輕，將原判決撤銷，改判有期徒刑2年6月。涂男上訴至最高法院遭駁回，全案定讞。
 

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