快訊／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命　跛腳上銬移送畫面曝

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，23日大年初二上午值完勤返家途中，遭到毒駕的男子吳柏翰開車從後方高速追撞，高員重傷送醫搶救不治身亡，家屬悲痛萬分。吳男肇事後因受傷住院且疑吸毒神智恍惚，直至25日才清醒出院接受筆錄，警方在他身上及車內查獲10多包毒品，訊後依公共危險、毒駕、毒品、殺人等罪移送彰化地檢署偵辦。

▲毒蟲吳柏翰遭警押送至彰化地檢署。（圖／民眾提供）

據了解，吳柏翰（37歲）辯稱當時他從員林出發返回彰化找朋友，而車禍當下因精神恍惚，陷入睡眠。

據查，高偉倫是高雄人未婚，2017年特考班畢業，先前於花蓮縣警察局服務，2023年1月5日才調到彰化縣警局彰化分局快官派出所。23日上午8時12分，高員執勤結束騎車返家，行經彰興路、聖安路口停等紅燈時，遭到吳柏翰開車從後方高速撞飛10多公尺，緊急送醫仍不治。

▲吳柏翰的車輛嚴重毀損。（圖／民眾提供）

至於吳柏翰，他當時因撞擊力道大而被拋飛車外，全身多處擦挫傷，送至醫院治療，無生命危險，經醫院抽血檢驗，測得毒品反應，警方也從他身上、車內搜出10餘包毒咖啡包、安非他命。

據了解，由於吳柏翰受傷住院，又疑似因吸毒精神狀況不佳，前2天警方無法對其訊問，至25日上午8時許，吳男身體、精神狀況經評估許可，終於出院；警方第一時間帶著他搜索其車輛及住處，並從住處扣得電腦及手機，將從相關線索，追蹤毒品來源。

▲警方從吳柏翰身上、車內搜出10餘包毒咖啡包、安非他命。（圖／民眾提供）

資深員警說，毒駕就彷彿酒駕，開車時會陷入類似酒醉的狀態，容易肇事，呼籲民眾不可碰毒，刑責嚴重，勿以身試法。

吳柏翰撞死高員後在住院期間，其胞妹曾到院探視，而事發當天，媒體追問吳男母親，吳母飽受驚嚇，相當內疚，雙手不停來回搓動，語帶哽咽地說「不知道該怎麼辦、很拍謝（抱歉）」；高員雙親當天至醫院認屍，高母掩面痛哭，等不到兒子回家過年，卻見到已成冰冷遺體的兒子。

▲▼高母認屍悲痛萬分；吳母因兒子釀禍，緊張地搓動雙手。（圖／記者白珈陽攝、民眾提供）