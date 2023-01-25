　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝

記者白珈陽、翁子皓／彰化報導

彰化警分局29歲警員高偉倫23日大年初二早上值勤完騎車返回租住處，等紅燈時遭毒駕的吳男高速從後方追撞，送醫不治身亡。彰化警分局哀痛之餘特別製作悼念影片，影片中顯示，高偉倫堅守崗位，卻在返家之際，遭毒駕撞死，臂章仍遺留事故現場，更沉痛表示，高偉倫的任務結束了，願他人生最後一哩路圓滿好走。

▲▼彰29歲警遭撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲彰化29歲警遭毒駕撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼彰29歲警遭撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

彰化警分局29歲警員高偉倫，年節是第二批休假人員，大年初二(23日)值勤結束就放假，下班後騎車回租住處，準備收拾行李返回高雄與家人團圓，沒想到就在等紅燈時，卻慘遭毒駕吳男從後方追撞噴飛10多公尺，送醫後不治身亡。

▲▼高偉倫到快官派出所報到。（圖／記者白珈陽翻攝）

彰化警分局蒐集高偉倫生前的影片、相片，製作成紀念短片，在今（25）日公布供大家緬懷，影片中有高偉倫從小到大的影像，表示高偉倫是父母最親愛的兒子，姊姊們最疼愛的弟弟，而他在保五總隊受訓時，總是笑容滿面，交到很多好友，還說他總是大家的開心果，工作也非常認真，曾協助迷途兒童與失智長者回家。

▲▼彰29歲警遭撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

彰化警表示，這樣陽光、熱情、年輕的高偉倫，春節期間堅守崗位，守護轄區的治安、交通，讓民眾能安心過年，然而他卻在結束勤務返家途中，遭毒駕追撞，不幸驟然離世，事故現場還遺留高偉倫的臂章，彷彿表示高偉倫敬忠職守，從不忘記從警的初衷。

▲▼事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方感慨的表示，警界痛失手足，家屬也失去摯親摯愛，因此，彰化警公布高偉倫遺眷的帳戶，希望大家能共盡最後一分心力，陪家屬一起渡過。

▲。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼彰化員警等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲高偉倫等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳男車輛嚴重毀損。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／蔡英文27日10點宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就
日本暴雪車流動不了！轎車凍出冰柱畫面曝
快訊／楊祐寧又當爸了！　驚喜公開寶寶超音波
警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝
情治機關「坐冰塊」酷刑　女間諜撐不到1分鐘求饒
貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」
日本暴雪強襲！台灣飛日最新資訊一次看
LINE「隱藏功能」大公開！　1招反制@All

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命　跛腳上銬移送畫面曝

29歲警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝

男砸碎玻璃偷零錢筒！警追血跡逮人　300元的代價是7個月牢飯

初四「撞況」多！2機車誤上國道　警還沒忙完…又有「4車追撞」

「愛愛有錢賺」和前夫一起下海　AV女優壞壞：爸爸弟弟都看過

86歲母跌倒全身癱！大便只能從肚擠出來　大兒子一聽醫藥費逃走了

酒駕女自撞害火燒車2死9傷　國道警「無假日」連7天加強取締

車停太近開不了門！他悍拒移車挨告妨害自由　不講道理下場出爐

保時捷970車頭一偏…撞上500萬「路上頭等艙」！　車主怒了

1家3口出遊自撞父慘死…6月大男嬰昏迷指數3　醫院全力搶救

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

快訊／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命　跛腳上銬移送畫面曝

29歲警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝

男砸碎玻璃偷零錢筒！警追血跡逮人　300元的代價是7個月牢飯

初四「撞況」多！2機車誤上國道　警還沒忙完…又有「4車追撞」

「愛愛有錢賺」和前夫一起下海　AV女優壞壞：爸爸弟弟都看過

86歲母跌倒全身癱！大便只能從肚擠出來　大兒子一聽醫藥費逃走了

酒駕女自撞害火燒車2死9傷　國道警「無假日」連7天加強取締

車停太近開不了門！他悍拒移車挨告妨害自由　不講道理下場出爐

保時捷970車頭一偏…撞上500萬「路上頭等艙」！　車主怒了

1家3口出遊自撞父慘死…6月大男嬰昏迷指數3　醫院全力搶救

「1日排毒法」超實用！8招掃除體內廢物：淋浴冷熱水交替

快訊／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命　跛腳上銬移送畫面曝

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

2柴門口坐直挺「等阿嬤回家」　衝上前開心搖尾：好想你喔～

快訊／楊祐寧又當爸了！　驚喜公開寶寶超音波：來自宇宙的聲音

南部透天「房客欠繳1年」惹火房東　網見租金大歪樓：超心動

拚買新房「卻被公婆霸佔」　一家4口只能租屋！她崩潰：老公愚孝

趙少康質疑出境不採唾液PCR「衛福部要圖利誰」？指揮中心澄清

運16牛死2頭！印度男遭重判終身監禁　法官：原子輻射都穿不過牛糞

美軍3000公尺「21分鐘及格」超輕鬆？　台裔阿兵哥開箱美軍體測

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

社會熱門新聞

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

值勤警買草莓霜淇淋　違規穿越馬路畫面曝

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

快訊／新北知名Buffet樓下起火　警消灌救疏散85人

重機騎士出門拜年！休旅車對撞噴飛5m

警員「獻身」抓老鴇！越籍女幫他戴套

43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶

托兒所園長打生殖器　童哭訴：沒人來救我

和前夫一起拍片　AV女優壞壞：爸爸看過

獨／惡狼涂明朗豪宅偷520萬　疑山上挖洞埋贓275萬

保時捷970車頭一偏　撞上500萬「路上頭等艙」

即／國道1號310k「3車追撞」　回堵4公里

1家3口出遊自撞父慘死　6月大男嬰昏迷指數3

更多熱門

相關新聞

送路殺浪浪一程　抱起出現奇蹟

送路殺浪浪一程　抱起出現奇蹟

印度一間動物收容所的創辦人「瑞德(Riddle Paliwal)」和「阿卡西(Akash Saxena)」在一天下班回家，發現馬路中間躺著一隻流浪狗，似乎是遭遇車禍，躺在地上動也不動，他們走到路中間示意後方車輛停車，將狗抱起來準備送最後一程，就在那一刻他們發現這孩子竟然還有呼吸，立刻騎車送到醫院。狗狗在一連串的治療下從無法動彈，到恢復健康愛找人撒嬌，最後的結局感動百萬人。

1家3口出遊自撞父慘死　6月大男嬰昏迷指數3

1家3口出遊自撞父慘死　6月大男嬰昏迷指數3

即／國道1號310k「3車追撞」　回堵4公里

即／國道1號310k「3車追撞」　回堵4公里

重機騎士出門拜年！休旅車對撞噴飛5m

重機騎士出門拜年！休旅車對撞噴飛5m

車禍搬嬰兒推車當警示牌　相距僅10m險釀大禍

車禍搬嬰兒推車當警示牌　相距僅10m險釀大禍

關鍵字：

毒駕車禍高偉倫

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面