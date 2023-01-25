29歲警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝

記者白珈陽、翁子皓／彰化報導

彰化警分局29歲警員高偉倫23日大年初二早上值勤完騎車返回租住處，等紅燈時遭毒駕的吳男高速從後方追撞，送醫不治身亡。彰化警分局哀痛之餘特別製作悼念影片，影片中顯示，高偉倫堅守崗位，卻在返家之際，遭毒駕撞死，臂章仍遺留事故現場，更沉痛表示，高偉倫的任務結束了，願他人生最後一哩路圓滿好走。

▲彰化29歲警遭毒駕撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

彰化警分局29歲警員高偉倫，年節是第二批休假人員，大年初二(23日)值勤結束就放假，下班後騎車回租住處，準備收拾行李返回高雄與家人團圓，沒想到就在等紅燈時，卻慘遭毒駕吳男從後方追撞噴飛10多公尺，送醫後不治身亡。

彰化警分局蒐集高偉倫生前的影片、相片，製作成紀念短片，在今（25）日公布供大家緬懷，影片中有高偉倫從小到大的影像，表示高偉倫是父母最親愛的兒子，姊姊們最疼愛的弟弟，而他在保五總隊受訓時，總是笑容滿面，交到很多好友，還說他總是大家的開心果，工作也非常認真，曾協助迷途兒童與失智長者回家。

彰化警表示，這樣陽光、熱情、年輕的高偉倫，春節期間堅守崗位，守護轄區的治安、交通，讓民眾能安心過年，然而他卻在結束勤務返家途中，遭毒駕追撞，不幸驟然離世，事故現場還遺留高偉倫的臂章，彷彿表示高偉倫敬忠職守，從不忘記從警的初衷。

▲事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方感慨的表示，警界痛失手足，家屬也失去摯親摯愛，因此，彰化警公布高偉倫遺眷的帳戶，希望大家能共盡最後一分心力，陪家屬一起渡過。

▲高偉倫等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳男車輛嚴重毀損。（圖／記者唐詠絮翻攝）