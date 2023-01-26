疫後觀光業回血！　皮紹武翻轉大安分局旁「鬼屋」變精緻飯店

▲飯店管理奇才皮紹武。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

近年在新冠疫情的衝擊下，觀光飯店業首當其衝，不過在與病毒共存政策下，台灣社會逐步恢復正常生活；2022年第四季起，許多觀光業者營收衝高，出現解封後的報復性消費，慢慢走出疫情陰霾。

去年（2022年）第四季，觀光業的營收都呈現上漲趨勢，包括晶華 (2707-TW)、寒舍(2739-TW) 、雲品 (2748-TW) 、遠雄來 (2712-TW) 都寫下新高紀錄；而素有飯店管理奇才之稱的松哖酒店總經理皮紹武，近來將大安分局旁傳說中的鬼屋煥然一新，各個飯店業者也磨刀霍霍，著眼於2023年可期的國內觀光爆發力。

40年前，位於仁愛路、新生南路口，緊鄰大安分局旁一幢日式兩層樓房，斑駁的外牆，破舊的磚瓦，老樹枝枒隱約遮蔽著半開半合的窗台，怎麼看都有種陰森感，也一直被視為「鬼屋」；不過，近年已經煥然一新，成為商務酒店。

松哖酒店總經理皮紹武接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，談起這棟昔日鬼屋的故事，「以前員警晚上常到這裡抽菸解悶，要不就是被逮疑犯從警局二樓丟贓物到隔壁」。他笑著說，其實大家心裡都有數，那個時代審問犯人，經常用心理戰，就近帶到旁邊陰森的樓房問話，常常會有奇效。

皮紹武笑著說，就是因為這樣，外界才會盛傳，大安分局旁邊的鬼屋，晚上燈火通明，有時還忽明忽暗，甚至傳出呢喃低語，「其實都是在辦案啦！」

「我是五星級的總經理，一切都必須要有五星標準。」皮紹武談起自己經營飯店的歷程說，他是將整桶整櫃的冰淇淋導入飯店自助餐，創造火紅業績的始祖；而台東某五星級飯店連虧損八年，也在他的帶領下轉虧為盈。

皮紹武說，當時飯店的老闆一時興起，在過年期間自己操盤，結果100間房超賣150張訂單，本來還想說一定會有人退訂，結果沒想到還是爆單，這個爛攤子最後還是丟給皮紹武來收拾。

皮紹武說，當時他先看客戶名單，分析哪些家庭型客人願意合併成一間或加床，但若真的喬不定的，就奉上一年免費住宿券，提供優惠餐飲；在此同時，他也請旅行社老闆幫忙，把客戶轉移到其他五星級酒店化解危機，這也讓他在飯店業有「問題終結者」的稱號。

事實上，飯店業者的營運狀況，跟政府單位的政策是一脈相承的，皮紹武在台東時，就跟台東縣政府觀光處長表示，「沒人就沒生意，所以要用活動帶領人潮，不能總是用洗溫泉吸引顧客，早洗晚洗也會洗爛的。」

皮紹武說，所以後來才有了知名的熱氣球嘉年華，以及後來催生的台東觀光處辦理三鐵活動。他說，「這些活動，讓全世界的老外都來了，還能住個三、四晚」。他也正因為這兩個事蹟，而被挖角到花蓮遠雄悅來飯店。

談起在花蓮遠雄悅來飯店擔任總經理的經歷，皮紹武說，當時有位老太太因為平時吃素，而不願意吃下午茶，於是他請廚房特別準備素食，後來這家人成為常客。他還透露，在遠雄點牛肉麵，上桌只需要8分鐘，因為他知道客人只有8分鐘的耐心，所以嚴格要求演練，一定要在8分鐘內上菜。

「飯店營業不是一個人，只要團隊裡每個人多做1%的服務，集結起來就是一個轉變的關鍵。」經年在外地奔波的皮紹武說，他終於受聘回到台北，不過這次不是五星飯店，而是精品商務型的松哖酒店。

「幾顆星只是一種評鑑標準，客人心中的感受才有意義。」皮紹武說，松哖酒店在疫情期間挺了過來，做了很大的改革，包括長期包月的酒店式公寓房型，一應具全的設備，住的都是知名企業的外國CEO，其它則改成家庭房型，適合一家人同住，因為家庭旅遊是目前流行趨勢。

皮紹武說，他走白領精緻的中高價位，市場趨勢不是做東南亞、歐美遊客，就是做背包客，但松哖做的是簡約歐風，以商務為主，還包括一些退休、有經濟能力，性價比高，有點品味，標準的熟成路線。