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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

親子戶外迷必看！　春遊新北農村踏青3景點一次看

▲▼ 春遊新北農村踏青3景點一次看 。（圖／新北市政府農業局提供）

▲泰發炭窯環境整潔且遺跡完整，可一探窯內秘境。（圖／新北市政府農業局提供）

記者崔至雲／新北報導

正值農曆春節期間，最重要的就是和家人享受美好的團聚時刻，也是利用難得的假期安排春遊散心的好時機。新北市農業局推薦民眾到新北市石碇烏塗農再社區及雙溪長源農再社區，體驗手做布包、享用在地風味餐，探索煤業歷史泰發炭窯，順訪淡蘭中路中坑古道，親子一起享受來自山林中的芬多精，讓自己新年開春大吉大利好運氣。

位於新北雙溪地區的長源社區，是新北市農業局輔導的第18個農村再生社區，早期社區因煤礦的開採而有相當的榮景，其中「泰發炭窯」是社區內現存最完整的窯廠遺址，遺址中可看見從前的運煤與倒媒設備、煤炭渣牆，還可以實際走入煤窯之中，一探煤炭產生之地，而沿泰發炭窯方向的步道下切，經過泰發人行橋，可沿著柑腳溪漫步，聆聽潺潺流水聲與綠林共處，空氣清新走起來相當舒服放鬆，走訪社區景點後，一定要來社區將近百年歷史的石頭屋「柑腳養生事務所」，品嘗在地礦坑阿嬤養生餐(如野薑花水餃、野薑花粽、酥餃、韭菜烘蛋等)，來訪雙溪不容錯過。

▲▼ 春遊新北農村踏青3景點一次看 。（圖／新北市政府農業局提供）

▲「泰發炭窯遺址」保存舊時煤窯情境 紀載煤礦故事。（圖／新北市政府農業局提供）

相距半小時路程的石碇烏塗社區，為昔日淡蘭古道的必經之地，烏塗溪潺潺經過，景緻相當清幽，此地有翠綠的山林溪流，懷舊的歷史遺跡(運煤橋遺址、礦工雕塑)，生態資源相當豐富。

烏塗社區理事長賴麗娟表示，社區目前提供手工布包DIY體驗活動，期待民眾在上午的森林療育後，又能體驗農遊手作樂趣，即日起至2月底提供5人同行1人免費，並且於烏塗社區粉絲團按讚打卡現場就送手工小禮物。

▲▼ 春遊新北農村踏青3景點一次看 。（圖／新北市政府農業局提供）

▲來到烏塗社區不能錯過手作布包體驗。（圖／新北市政府農業局提供）

農業局長李玟表示，過年走春遠離喧囂，推薦戶外迷的必收口袋清單， 來長源社區建議從國道5石碇交流道下，轉台2丙線往雙溪柑林國小方向即可抵達柑腳，社區內除了煤窯遺跡、古橋等觀光景點，也是淡蘭古道支線，下午可順道至烏塗社區動手自己做手縫零錢包，開春納福迎新春。

▲▼ 春遊新北農村踏青3景點一次看 。（圖／新北市政府農業局提供）

▲「泰發炭窯遺址」保存舊時煤窯情境 紀載煤礦故事。（圖／新北市政府農業局提供）
 

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