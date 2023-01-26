冬天更愛露美腿！辣妹羞曝「2秘密武器」超暖：0度也不怕冷

▲即使是冬天，也可以看到女生穿短褲短裙。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

冬季不僅氣溫低，最怕的就是風吹，冷空氣一下子送到身上，體感溫度又更冷了，怕冷的人出門絕對是包緊緊，不過就有網友表示，明明天氣很冷，但是總會在路上看到女生穿著短裙或是短褲，露出一大截腿，看了都覺得冷，但女生似乎都不在乎。對此，不少女生表示，「上半身暖就會暖了」。

一名男網友在Dcard上發文，「女生的腿什麼做的？」現在正值冷冷的冬天，走在路上卻發現很多女生都穿著短褲、短裙，配長靴或是短靴，露出一雙白皙的長腿，「超級無敵冷欸，女生的腿是怎麼樣，沒有知覺嗎，比夏天看到的腿還多是怎麼樣啦，請問有女生可以解惑嗎？」

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貼文曝光，不少女生直呼「愛水不怕流鼻水」，「辣妹沒有冬天」、「水做的啊，所以我們手腳都非常非常冰」、「女生夏天都把自己包緊緊，不想被太陽曬黑，然後冬天都穿得很少，瘋狂露腿，這就是女人」、「有些女生還會穿膚色保暖的襪子」、「我覺得一直走路就不會冷」、「好看最重要，而且血液循環好的人，下肢基本上不會冷」。

▲不少女生會穿上長靴保暖。（示意圖／資料照）

也有不少人指出，只要上半身暖，下半身也會暖，長靴跟光腿神器也是抗寒武器，「其實有一種光腿神器的絲襪，還有一種就是保暖的假透膚絲襪，我就是穿這種」、「長靴其實蠻保暖的，根本不會吹到風，露出膝蓋跟大腿真的不會冷阿，我在歐洲0度左右，天天這樣穿」、「腿的確不太怕冷，上半身夠暖，風不要太大就OK」、「日本女學生穿制服裙，大雪中也是露一截大腿」、「基本上脖子+上半身+手+腳掌有暖和，腿就沒那麼冷」。

事實上，日本節目《この差って何ですか？》走上日本街頭發現，很多女生都露出大長腿，就有專家透露，羽絨外套裡的羽毛會形成空氣層，可以留住體溫，因此即便穿薄襯衫、薄內搭衣，只要再穿羽絨材質的外套，保暖成效都會不錯。另外，圍圍巾也能達到保暖的效果，專家說明，若使用單圈繞法，圍巾能讓頸部受到最密實的保暖程度，阻隔冷空氣的效果最好。