吃完年菜多一步驟！水管不堵塞　開心過好年

▲北市污水下水道清疏。（圖／台北市政府工務局提供）

記者皮心瑀／台北報導

「油脂」是造成公共污水管渠堵塞的主因，台北市工務局衛工處除了「全年無休」持續進行污水管渠清疏作業，也提醒市民朋友，過年期間享用豐盛的年節佳餚後，先用餐巾紙或衛生紙擦拭油膩的鍋、碗、瓢、盆等餐具，再用水洗淨，避免過多油脂流入污水管渠造成堵塞；更不要將容易造成污水管堵塞的菜渣、廚餘、抹布、毛髮等異物丟入水槽或馬桶內。

衛工處維護工程科長陳鏗元表示，污水管線堵塞超過八成是因為超量「油脂」排入污水下水道形成油垢、油塊所致。衛工處從109年起即導入「精實管理」手法來解決堵塞的問題，定期檢討重複堵塞的地點，將1年內因油脂累計堵塞3次的地點視為「熱區」，針對熱區內的人孔進行逐一檢視，發現有油脂造成堵塞立即辦理預防性清疏，並且落實堵塞熱區周邊的商家調查、宣導和水質稽查等作業，有效減少堵塞次數，避免污水管渠堵塞導致污水溢出。

陳鏗元指出，衛工處自109年執行至今，已完成261處堵塞熱區的預防性清疏工作，111年公共污水管堵塞案件中，因油脂所造成堵塞的數量較109年削減約700件，成效顯著。

衛工處說明，冬天氣溫低容易造成管渠內的油脂凝結進而形成皂化現象，形成頑固的油塊，附著於污水管壁後影響污水排放。衛工處提醒市民朋友，過年期間享用完大魚大肉後，一定要先用餐巾紙或衛生紙擦拭油膩的鍋碗瓢盆，再以清水清洗，同時避免將菜渣、廚餘、抹布、毛髮等異物丟入水槽或馬桶內，才能維持污水管渠暢通。

衛工處提醒，民眾如有發現公共污水管渠堵塞情形，可撥打02-2596-8603或1999市民服務熱線，由衛工處派員清疏。