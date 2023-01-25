　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

▲▼美國前副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統彭斯在其家中發現數份機密文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

繼美國總統拜登和前總統川普之後，前副總統彭斯（Mike Pence）位於印第安納州的家中，同樣發現數份政府機密文件，而聯邦調查局（FBI）目前已取回相關文件，並開始調查文件是如何出現在彭斯家中。

路透社在當地24日取得彭斯律師的信件，得知彭斯的團隊是1月16日首次在其印第安納州卡梅爾（Carmel）的家中發現少量帶有機密標記的文件。隨後，律師雅各布（Greg Jacob）18日去信國家檔案和記錄管理局（NARA）知會此事，同時解釋這些文件是在川普任期結束後，被無意中裝箱並運送到彭斯家中。

▲▼美國前副總統彭斯。（圖／CFP）

▲彭斯的律師強調，這些機密文件的數量不多，而且彭斯尋獲文件後，已及時存放於保險箱中。（圖／CFP）

雅各布強調，彭斯在發現相關文件後，已及時將文件存放於保險箱中。NARA隨後也按照標準程序，通知聯邦調查局（FBI）於19日晚間9時30分取回相關文件。司法部和FBI目前已開始著手審查相關文件，並調查文件是如何出現在彭斯家中。

首先報導此一消息的CNN指出，彭斯是因為川普和拜登先後在住所發現機密文件後，重新檢查自己的家，才會找到相關文件。彭斯相信，這批文件首先被運到他在維吉尼亞州的臨時住所後，再被送到卡梅爾。據悉，這些文件並未被特別存放於安全的地方，但它們所在的箱子都有被封好，相信沒有人曾打開過。

ET快訊
初四開運！「靠2招」一整年賺翻天
機車停路邊「車頭朝外會被罰」？　交通大隊解答
《康熙》郭鑫悄回台！　赴陸發展4年「近照曝光」
43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶
獨／「體外射精狼」偷520萬被逮！　275萬憑空消失
買1袋「新竹冷門美食」上車！　眾人推：很涮嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

首爾今晨「創23年歷史性低溫」　濟州島大雪特報中航班恢復運行

他殺人分屍還淡定受訪！　記者提「1問題」讓他眼神秒露餡

美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

麥卡錫傳春季訪台　美國務院重申台海和平穩定

人妻的反擊！抓包老公愛去紅燈區　她改當性工作者：好興奮

傳美德準備向烏克蘭運交　豹2、M1艾布蘭主力戰車

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

首爾今晨「創23年歷史性低溫」　濟州島大雪特報中航班恢復運行

他殺人分屍還淡定受訪！　記者提「1問題」讓他眼神秒露餡

美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

麥卡錫傳春季訪台　美國務院重申台海和平穩定

人妻的反擊！抓包老公愛去紅燈區　她改當性工作者：好興奮

傳美德準備向烏克蘭運交　豹2、M1艾布蘭主力戰車

今天初四「靠2招」一整年賺翻天！主動摺棉被還能添福

兒首次回台成噩夢！遭托兒所園長拉、打生殖器　痛哭：沒人來救我

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

大年初四「7點禁忌」！專家警告「勿在廚房做4件事」　忌用針線

2023年幸運色大公開　5招養出幸運體質！

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

陸新興車廠創辦人傳離職　去年底才爆出財務危機

肯定陳建仁當行政院長　洪孟楷籲上任首重「治安、資安、人心安」

台中毛小孩遭捲車底狂哀嚎　警千斤頂急救援「脫困慘跛腳」

江西東鄉突公告全員核酸！網憂「歷史的倒退？」　官方急刪文

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

不再講木乃伊？　英博物館改稱呼

女公務員「愛上牛郎」！為付酒錢下海賣淫

老翁肛門塞20cm砲彈　醫看X光急找拆彈小組

加州驚魂未定　華盛頓州槍手射殺3人逃逸

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

加州除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝

更多熱門

相關新聞

美加州槍擊案2台僑受害　民進黨：嚴正譴責暴力事件

美加州槍擊案2台僑受害　民進黨：嚴正譴責暴力事件

美國加州蒙特利公園市（Monterey Park）一間國標舞教室除夕當晚發生大規模槍擊案，釀11死悲劇，其中有兩名是台灣僑民，對此，民進黨發言人謝佩芬24日表示，對於這不幸的消息，表達最沉痛的哀悼，也嚴正譴責暴力事件。

美股開盤道瓊「下跌150點」

美股開盤道瓊「下跌150點」

日經亞洲：富士康等台灣公司加速墨西哥投資

日經亞洲：富士康等台灣公司加速墨西哥投資

美加州半月灣槍擊案　外交部：目前無台僑或學生受害

美加州半月灣槍擊案　外交部：目前無台僑或學生受害

涉收取「矮子」千萬賄賂　墨國前高官在美受審

涉收取「矮子」千萬賄賂　墨國前高官在美受審

關鍵字：

美國北美要聞彭斯Mike Pence機密文件

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面