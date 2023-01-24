頑皮世界「兔」飛猛進　住家安全一定富

▲大年初三上午9時，由台南市消防局第三大隊學甲消防分隊及學甲防火宣導隊，舉辦「兔」飛猛進防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣最大野生動物園頑皮世界，適逢春節年假期間人潮眾多，24日大年初三上午9時，由學甲消防分隊及學甲防火宣導隊，舉辦「兔」飛猛進防火宣導活動，結合兔年發想創意，發揮巧思以住警器為造型的「兔黏住警器」， 利用有獎徵答活動，再以黏黏樂供現場遊客兌換宣導品，以達到寓教於樂的效果。

第三救災救護大隊長陳博文表示，「兔」飛猛進用應景的兔年為主題，設計以住警器樣式為底，搭配飛鏢黏黏球，藉由趣味宣導，向民眾宣導推廣裝設住宅用火災警報器，成功吸引許多遊客注意並加強宣導效果。

24日宣導活動除了住警器外，還包含避難逃生技巧、爐火烹煮安全、用電安全、防範一氧化碳中毒、爆竹煙火安全使用、禁止田野引火燃燒、珍惜救護資源、加強住宅式宮廟防火及分期分類檢修報等防災常識為主，也邀請有志人士加入義消及防火宣導隊行列；搭配兔黏住警器，讓親子暢遊頑皮世界之際，也能學習到防火防災的消防知識。

黃偉哲市長提示，春節期間市民朋友應特別注意居家用火、用電及瓦斯使用安全，並慎選安全場所消費，以期在大家的共同努力下，能在「平安過春節、防災又和諧」之安全環境中，過個喜氣洋洋的春節假期。

消防局李明峯局長表示，學甲消防分隊以「兔黏住警器」來宣導防火防災觀念，兼具娛樂及創意，也提醒民眾對各項災害預防的重視，學習自救救人，多一分小心，就減少一分災害發生的機會。