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北港朝天宮抽公籤又中「癸酉」！　解籤直言不妙2年前這點靈驗

▲北港朝天宮迎媽祖，解籤部分從55分開始。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

記者崔子柔／綜合報導

雲林北港朝天宮昨（24日）晚子時迎接媽祖聖駕回宮，並開聖籤抽出癸卯年公籤，其中「人口籤」和2年前相同，朝天宮董事長蔡咏鍀指出，這支籤會影響其他5支籤，建議民眾凡事保守。

蔡咏鍀表示，今年人口籤抽得不好，和2年前疫情嚴重時抽到同支「癸酉」，整體運勢看起來不佳，各方面的發展都會受到影響，水的部分不太充足，雖然五穀、港運看起來不錯，但仍有變數，建議大家做生意不要太衝，凡事要保守一些。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

▲▼北港朝天宮昨晚迎媽祖回宮。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

朝天宮組長紀仁智提到，「港運」籤從北港發跡，當時正逢戒嚴時期不能抽國運籤，所以命名為「北港運途」，至今仍維持傳統。

今年北港朝天宮天上聖母公籤如下：

人口籤第59籤「癸酉」，有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

水路籤第15籤「丙辰」，八十原來是太公，看看晚景遇文王，目下緊事休相問，勸君且守待運通。

五穀籤第52籤「壬午」，功名事業本由天，不須掛念意懸懸，若問中間遲與速，風雲際會在眼前。

港運籤第55籤「癸丑」，須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然。

六畜籤第21籤「丁己」，十方佛法有靈通，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。

生意籤第33籤「己已」，欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢。

▼初四抽出公籤。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

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