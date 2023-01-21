最討厭過年回婆家！她列3事「5、6年級傳統媳婦的悲哀」　掀共鳴

▲一想到過年要回婆家，就覺得很煩燥。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節過年，許多人返鄉圍爐，可能要面臨親戚追問事業、婚姻，還得面對公婆的各種指令，光想到就讓人超崩潰，一名人妻表示，每到過年都會感到頭痛，回婆家就會不斷被指揮，還得聽小叔炫耀年終領了多少錢，小孩多優秀等等，貼文一出，許多人妻超有感，「妳說的是媳婦們的心聲」。

人妻在臉書「 毒姑九賤婆媳討論區」發文，年紀已經超過50歲了，最討厭的就是過年，「準備回婆家聽婆婆指揮，什麼菜要加什麼煮」，還要聽小叔炫耀今年領了多少年終獎金，小孩多麼優秀，「聽他批評公務員薪水少」，無奈直呼「5，6年級傳統媳婦的悲哀」。

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貼文一出，引發許多媳婦的共鳴，「同感，只是我更勝妳的是我就在婆家」、「是啊…傳統媳婦真的很辛苦，做到流汗被嫌到流淚」、「我也是，今天也得看人演戲看整天呢」、「對過年的極度討厭，都是拜有婆家後之賜」、「我七年級生媳婦，我也不好過」、「我可以體會，辛苦了，因為我去年有開大刀，也沒辦法搬重大掃除，婆婆就不爽我」。

▲網友留言安慰原PO。（圖／翻攝自FB／毒姑九賤婆媳討論區）

也有網友指出，這時候另一半的態度就很重要了，「懦弱的男人，才會讓自己老婆在婆家，任由婆家任何人欺負」、「以後就吃飯時間到在出現，有什麼問題都推給你老公」。

另外，也有網友針對文中提到的「公務員薪水少」一事表示，「中大樂透頭獎都是公務員居多，傻傻的」、「公務員薪水少，年終獎金多」、「沒路用的人才會一直炫耀自己領多少錢、小孩多優秀，公務員被裁員的機率，肯定比他的公司還要低很多很多！祝福他唷」。