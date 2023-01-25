發600元紅包給3孩！被嗆「你好意思耶」他急道歉...下秒1舉動超爽

▲包紅包卻被嫌棄。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多長輩都會包紅包給小朋友，錢的多寡不是重點，心意才最重要。不過，近日就有男網友發文表示，他本來託人拿紅包給親友小孩，不料對方卻嫌他包的金額太少，怎麼好意思拿出來？於是他便當場把紅包抽回來，不給了！貼文曝光後，隨即引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到他日前拿了3個紅包給親友，「這紅包託你帶回去，給你家那3個小鬼！」不料對方接過去一看，竟回「啊？一個人只有600元喔？這樣你好意思拿得出來耶」。

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聞言，原PO立刻道歉，「對不起！對不起！」並將紅包給抽回，「我忘了，今年開始，我不包紅包給任何人了，還好你有提醒我！」

貼文曝光後，吸引超過2.3萬人朝聖按讚。不少網友都直呼，「省一筆費用了，真是好朋友」、「放伍佰照片4張，2000元」、「我小時候也是600元啊」、「有就不錯了！還嫌什麼」、「給你是情分，不給又怎樣，又不是欠你的」、「既然嫌棄就不要包了」、「應該把500元抽出來，包100元就好」。

另外，還有網友詢問，過年期間遇到同事、親友的小孩，到底該不該包多少？又該包多少錢呢？對此，原PO則建議，「雙方家長協調看是都包，還是都包定額比如200元，孩子數量不同時，有的會以總數平均」。