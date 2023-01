「美國最遠領土」居民開窗就能看見俄羅斯！　兩地距離僅3.8公里

▲小代奧米德島(右測)距離俄羅斯大代奧米德島(左側)僅3.8公里。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

大家知道其實美國距離俄羅斯只有短短3.8公里嗎?美國距離俄羅斯最近的領土,是位於阿拉斯加外海、白令海峽上一座僅77人居住的小島,當冬季來臨時,居民還能直接走過結冰的海面抵達俄國,島上居民更自豪表示,他們就住在美國的「前門」。

根據《太陽報》報導,面積不到7.7平方公里的小代奧米德島(Little Diomede)是美國最靠近俄羅斯的領土,它位於白令海峽上,與俄國大代奧米德島(Big Diomede)僅隔著一小片長約3.8公里的海峽,當地居民只要打開窗戶就能看到俄羅斯,在冬天海面結冰時,甚至能直接走過去,不過兩地也有著23個小時的時差。

▲居住在當地的因紐皮雅特人(Iñupiat)在這個北極圈內的島上,靠著捕獵鯨魚、海象、海豹與北極熊為生。(圖/達志影像/美聯社)



美國是在1867年以765萬美元(約台幣2.4億元)跟俄羅斯買下小代奧米德島,自此它都屬於阿拉斯加州的一部份。

過去3000多年來,居住在當地的因紐皮雅特人(Iñupiat)在這個北極圈內的島上,靠著捕獵鯨魚、海象、海豹與北極熊為生;這裡夏天平均最高溫僅攝氏10度,冬天則是零下40度,而白領海峽會在每年12月至6月結冰。

小代奧米德島約有30棟建築,包含學校、圖書館和直升機場,大部分建於1970至80年代,但這裡沒有銀行或餐廳,主要的商店也只有基本物資,大部分的商品都必須依靠每年一次的貨輪運達,信件則是依靠每周一次的直升機,所以島上的生活成本極高,一瓶洗衣精就要價50美元(約台幣1536元)。

The scenario for the residents of the two Diomede islands: Big Diomede and Little Diomede. Despite being just 2.4 miles apart, they have a 21-hour time difference! pic.twitter.com/hHc9Qi2ItU