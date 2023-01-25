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「美國最遠領土」居民開窗就能看見俄羅斯！　兩地距離僅3.8公里

▲▼小代奧米德島（Little Diomede）距離俄羅斯僅3.8公里。（圖／達志影像／美聯社）

▲小代奧米德島（右測）距離俄羅斯大代奧米德島（左側）僅3.8公里。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

大家知道其實美國距離俄羅斯只有短短3.8公里嗎？美國距離俄羅斯最近的領土，是位於阿拉斯加外海、白令海峽上一座僅77人居住的小島，當冬季來臨時，居民還能直接走過結冰的海面抵達俄國，島上居民更自豪表示，他們就住在美國的「前門」。

根據《太陽報》報導，面積不到7.7平方公里的小代奧米德島（Little Diomede）是美國最靠近俄羅斯的領土，它位於白令海峽上，與俄國大代奧米德島（Big Diomede）僅隔著一小片長約3.8公里的海峽，當地居民只要打開窗戶就能看到俄羅斯，在冬天海面結冰時，甚至能直接走過去，不過兩地也有著23個小時的時差。

▲▼小代奧米德島（Little Diomede）距離俄羅斯僅3.8公里。（圖／達志影像／美聯社）

▲居住在當地的因紐皮雅特人（Iñupiat）在這個北極圈內的島上，靠著捕獵鯨魚、海象、海豹與北極熊為生。（圖／達志影像／美聯社）

美國是在1867年以765萬美元（約台幣2.4億元）跟俄羅斯買下小代奧米德島，自此它都屬於阿拉斯加州的一部份。

過去3000多年來，居住在當地的因紐皮雅特人（Iñupiat）在這個北極圈內的島上，靠著捕獵鯨魚、海象、海豹與北極熊為生；這裡夏天平均最高溫僅攝氏10度，冬天則是零下40度，而白領海峽會在每年12月至6月結冰。

小代奧米德島約有30棟建築，包含學校、圖書館和直升機場，大部分建於1970至80年代，但這裡沒有銀行或餐廳，主要的商店也只有基本物資，大部分的商品都必須依靠每年一次的貨輪運達，信件則是依靠每周一次的直升機，所以島上的生活成本極高，一瓶洗衣精就要價50美元（約台幣1536元）。

另外，島上平常對外聯繫也不方便，只有唯一的一所學校會在每天下午打開WIFI幾個小時，孩子們都會聚在一起捕捉訊號。不過對島上的居民來說，這並不會對生活造成太大的困擾，就算是烏俄戰爭開打後，他們仍舊過著正常的生活。

島上居民蘇魯克（Edward Soolook）說，「只要晚上睡得好，我們就很安心，當然我們會有人負責監視，我們是這個國家的後門，不過更確切來說是前門。」

事實上，小代奧米德島和大代奧米德島的居民過去往來相當密切，還會互相通婚，文化已相當接近，直到冷戰爆發後，俄國將大代奧米德島改成軍事基地，許多當地人逃到小代奧米德島或西伯利亞，兩邊才斷了聯繫。

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