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必吃銅板烤棒腿、滷味拼盤！　「2022年賣場人氣熟食TOP5」大公開

▲▼家樂福2019年度熱銷熟食。（圖／業者提供）

▲2大賣場熱賣熟食排行曝光。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

無論是平日或假日，各大賣場總是吸引不少人入內開逛，除了生活用品一應俱全外，「熟食區」也成了必去的區域之一，不僅買得到現烤比薩、全雞，還有各式炸物、冷盤美食等通通一次滿足，2大量販店也公開「2022年熱銷熟食排行」，肯定不能錯過這些美味。

近年來量販、超市搶攻「熟食」區塊，就是要讓民眾採買時也能順便嗑個美食，尤其熟食區可是能挖到不少「CP值爆表」的罪惡美味，像是有整隻烤雞、超俗銅板便當等通通有，這次《ETtoday新聞雲》就整理了2022年台人最愛的賣場熟食，還沒吃過的絕對要衝嚐鮮。

▲▼家樂福熟食。（圖／業者提供）

▲家樂福香烤夏威夷棒腿去年狂賣83萬隻。

▲▼家樂福熟食。（圖／業者提供）

▲便當系列也是長年熱銷熟食之一。

家樂福公開「2020年度熟食火熱排行榜」，今年冠軍寶座由「香烤夏威夷棒腿」拿下，光是去年一整年就狂賣超過83萬隻，價格更是1個50元銅板有找，累積不少鐵粉，再來依序是烤雞（骨）腿熱賣60萬支、美式烤雞60萬隻、烤鯖魚便當22萬盒、古早味排骨便當則超過19萬盒，其中，家樂福便當系列深受消費者喜愛，長年都在熟食熱賣榜單上，價格部分落在60元至138元區間，也是激推必吃熟食之一。

愛買的「2022年年熱銷熟食排行TOP5」也出爐，依序是滷澳洲牛腱、烤骨腿、士林大香腸、69元滷味拼盤及滷米血，其中，澳洲牛腱整年熱賣90萬份，外皮酥香的烤骨腿也狂賣86萬隻，奪下第3名寶座的士林大香腸也能1個月賣出13萬條，人氣超高。

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