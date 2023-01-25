南投農產運銷公司5月將推得來速簡餐服務　年節檔期優惠至31日

▲南投農產運銷公司去年底舉辦「豬肉外帶速簡餐」創意商品設計邀請賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

40年老店的南投農產運銷公司積極轉型，推出全新觀光品牌「南投豬事文化園區」，除將於今年中在園區推出「豬肉外帶速簡餐」，也在1月份推出年節檔期優惠：至31日止，凡購買常溫豬肉系列商品一律9折、冷凍肉品系列商品一律8折，冷凍滿千即送實用保冷袋，所有商品滿3000元宅配即免運，歡迎民眾至賣場選購。

南投農產運銷公司於去年底還舉辦創意商品設計邀請賽，邀請12所餐飲學校大秀創意，開發特別又具有可行性的創意商品，作為園區未來外食餐點項目參考；縣長許淑華主持比賽，並在農產運銷公司總經理周義雄及比賽評審陪同下為選手加油打氣，同時與吉祥物「GOGOPIG」一同代言年節檔期的商品。

農產運銷公司指出，參賽學生分別來自澎科大餐旅管理系、僑光科大餐飲管理系、弘光科大餐旅管理系、育達科大餐旅經營系、朝陽科大休閒事業管理系、南開科大休閒事業管理系、仁德醫護管理專科學校餐旅管理科、明道中學技術高中部餐飲科、賢德高級工商職業學校實習處、龍德家事商業職業學校、水里商工餐飲管理實習處、同德高中餐飲管理科等，以豬肉為主要食材，讓參賽者發揮創意，製作各種美味料理。

周義雄說，農產運銷公司賣場重新整理後改頭換面，將於明年5月推出「得來速」服務，並推出多種優質產品，此次12校學生推出的創意料理經評估後，有機會在園區賣場及得來速販售。