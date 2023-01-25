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30年老梨農改種草莓！1招抑制害菌又能減用農藥　管理成本少5成

▲▼大湖草莓農成立「益菌無毒產銷班」，宣導無毒栽培草莓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲大湖草莓農成立「益菌無毒產銷班」，宣導無毒栽培草莓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

大湖有一位梨農也栽種草莓，他把益菌栽種水梨成功的經驗移植到管理草莓，並結合一群志同道合的莓農組成產銷班，推廣利用益菌代替農藥的方法來栽種草莓，這種方式既能節省成本又能減少使用農藥，也讓消費者吃得更安心，創造莓農、消費者、環境三贏的效果，值得全面推廣。

在大湖種水梨近30年的徐源和表示，過去種植水梨會使用益菌分解肥料，效果相當好，去年開始栽種草莓，就把經驗套用在培育草莓苗上，沒想到種出的草莓品質有所提升。

經過一年的實驗，健康成長的莓苗，證實了益菌的成效，發起人在111年7月向農會申請了「益菌無毒產銷班」，編號第38班，開始宣導無毒栽培草莓。產銷班成立至今，已經超過30位成員，並在臉書成立「大湖益菌無毒草莓38班討論區」，大家彼此交換心得，集思廣益，為的就是要將無毒的理念，傳遞出去。

益菌使用的方式是草莓園整地後、植苗前要先把益菌灌進土壤，植株後利用灌頂或葉面噴灑，草莓苗成長後以走水帶方式把益菌加入灌溉水源中，間隔3-5天施用一次，採取「以菌制菌」的方式來抑制草莓生長環境中的害菌。經過一年試種，除了可提升草莓品質又能減少使用農藥，讓消費者吃得更安心，也減少對環境的負擔。

徐源和說，傳統草莓栽種肥料中都會加入抗菌的藥劑來增加莓苗抵抗力，不過使用益菌培育後，不但不用農藥，也不需添加其它肥料，管理成本減少5成，而且更符合現代食安需求，值得全面推廣。

▲▼大湖草莓農成立「益菌無毒產銷班」，宣導無毒栽培草莓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼大湖草莓農成立「益菌無毒產銷班」，宣導無毒栽培草莓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼益菌無毒栽培草莓採取「以菌制菌」的方式來抑制草莓生長環境中的害菌，可提升草莓品質又能減少使用農藥，值得推廣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼益菌無毒栽培草莓採取「以菌制菌」的方式來抑制草莓生長環境中的害菌，可提升草莓品質又能減少使用農藥，值得推廣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼益菌無毒栽培草莓採取「以菌制菌」的方式來抑制草莓生長環境中的害菌，可提升草莓品質又能減少使用農藥，值得推廣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼益菌無毒栽培草莓採取「以菌制菌」的方式來抑制草莓生長環境中的害菌，可提升草莓品質又能減少使用農藥，值得推廣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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關鍵字：

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