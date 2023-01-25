重案回顧／台南殺警案林信吾「600km大逃亡」　搶超商成破案關鍵

記者黃資真／綜合報導

台南市2022年8月22日發生2名員警遭明德外役監逃犯林信吾割喉死亡的慘案，林信吾犯案後逃亡17小時後才遭逮捕，途中他製造多處斷點，更換5種交通工具，南下高雄再北上新竹，混淆警方犯案，結果因在台南新營犯下超商搶案，成為破案關鍵。

▲台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者林悅翻攝）



回顧案情，去年8月22日上午11時許，曹瑞傑、凃明誠前往安南區北汕尾附近的第1公墓追緝機車竊盜案，遭外役監逃犯林信吾埋伏割喉砍殺共55刀身亡。

台南警方成立專案小組，首先從凃明誠的警用電腦上發現其最後一筆紀錄，將陳姓通緝犯列為重要犯嫌查緝，但陳男與偷車竊賊的身形明顯不同，最終經採集贓車與警車上的指紋，鎖定殺警的兇手正是明德外役監「逾假未歸」的逃犯林信吾。

由於林信吾不使用行動電話，增加警方辦案難度，只能根據道路監視器陸續拼湊出他的逃亡路線，犯案後林信吾騎著贓車到土城高中清洗，丟棄贓車和兇刀，接著換搭計程車到熱鬧的台南市區，走路晃到南市立醫院，然後改搭公車、計程車到保安火車站，買了票北上嘉義，卻坐錯方向南下屏東，再搭火車折返嘉義。

抵達嘉義火車站後，林信吾曾在附近買繃帶，再搭火車到台南隆田火車站，並坐公車往東山，再轉到新營，不到一天內橫跨4縣市、8行政區。

▲林信吾搶超商成為破案關鍵。（圖／記者陳以昇翻攝）



晚上11時28分，林信吾在台南新營區街頭竊取另台機車，接著持槍進入超商，用槍指向女店員要求交出錢，得手共7061元，之後又改搭白牌計程車前往高雄，再從高雄搭乘客運前往新竹。

警方掌握林信吾即將抵達新竹的情報，趕緊在下車處附近埋伏近百名警力，隔天凌晨4時35分，林信吾果真下車，為了避免傷及無辜，等到客運車門關閉後，警方才一擁而上，林信吾在來不及反應的情況下遭到逮捕，結束了17個小時、超過600公里的大逃亡。

專案人員透露，林信吾不使用手機，是警方難以掌握其行蹤的關鍵，所幸他身上缺錢利用老方法行搶超商，讓警方抓到把柄掌握行跡，案情全貌完整呈現，在案發後17小時內偵破緝兇，告慰2名殉職員警在天之靈。

▲林信吾搭客運抵達新竹後遭壓制逮捕，身上起出贓款與槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝）