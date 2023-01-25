新竹最強阿嬤！98歲當環保志工　連7年奪全勤獎后座

▲98歲蔡金菊阿嬤於104年加入環保志工行列，每月第一週環境友善日，帶領4位夥伴進行里內環境清掃、綠美化及資源回收工作，數年來如一日。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市曾蔡金菊阿嬤98歲高齡依然活力滿滿，平日擔任志工進行環境清掃、綠美化及資源回收工作，連續7年拿下「全勤」，日前曾蔡金菊阿嬤更獲得市府表揚。

環保局指出，朝山里環保志工隊最年長隊員曾蔡金菊阿嬤，於104年加入環保志工行列，今年雖已高齡98歲，仍身體健朗、頭腦清晰，每月第一週環境友善日，帶領4位夥伴進行里內環境清掃、綠美化及資源回收工作，數年來如一日，默默地為環保盡一份心力，可說是志工典範。她同時也是社區總體營造文化志工，提供珍貴的文史資料及多項農耕用具，做為里內文化資產的珍藏品。

▲頂福里風收站志工75歲葉金柳女士，忙碌之餘仍不忘熱心環保，自105年加入風收站志工行列，里內大大小小與環保有關的工作及活動，總會看見她的身影。

環保局指出，新竹市風收站從105年創立時的7站，迄今已擴增至40站，累計至今年11月，參與人數達5萬9,770人次、資源回收物總重2,134公噸，成果亮眼。

除了曾蔡金菊阿嬤，還有頂福里風收站志工75歲葉金柳女士，丈夫車禍意外過世，平日經營一家小麵館，獨力養大3孩子，忙碌之餘仍不忘熱心環保，自105年加入風收站志工行列，里內大大小小與環保有關的工作及活動，總會看見她的身影，穿梭會場熱心協助，「最強志工」非葉金柳大姐莫屬。