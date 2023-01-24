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紅包放大術　盤點四款最便宜5G手機

▲Redmi Note 11S 5G。（圖／小米提供）

▲Redmi Note 11S 5G。（圖／小米提供）

記者陳俐穎／綜合報導

過年紅包怎麼花？傑昇通信幫想在春節換機的民眾放大紅包，盤點四款目前市面上最便宜的中階熱銷5G手機，不僅效能、續航、鏡頭的性能都大幅提升，價格通通七千有找，既能感受5G極速飆網的暢快，又不怕預算不夠。

傑昇通信表示，想要性價比一定有小米，旗下的紅米Note 11S 5G手機定價7,999元，採用雙曲面背蓋及金屬質感邊框設計，搭載聯發科天璣810處理器，配備6.6吋，支援90Hz動態更新率調節螢幕，手機機身備有整合指紋感應器的電源鍵來解鎖，也有耳機孔、紅外線全能遙控器及NFC等，整體功能中規中矩、完善實用，現在通路售價5,290元，真的俗又大碗。

再來是搭載6.5吋螢幕，後置4,800萬畫素雙鏡頭相機，前置800萬畫素自拍鏡頭，可自動辨識使用者的視覺年齡，提供最佳化的美顏效果，內建5,000mAh電池，33W快充，值得一提的是，OPPO Glow晶鑽工藝非常細緻，搭配簡潔直角的中框設計，使手感更加細膩溫潤，上市規格有4G/64G及6G/128G版本，通路售價分別為4,890及6,290元，物超所值。

喜歡拍照的人不能錯過realme 9i，採用6.6吋螢幕，後置5,000萬畫素三鏡頭模組，內建「街頭攝影模式 2.0」，擁有專業的智慧長曝光模式和多款潮玩濾鏡，拍照水準堪比旗艦手機，從續航方面來看，電池容量為5,000mAh，支持18W快充，擁有35天的超長待機也是一大亮點，性能與CP值兼具，上市規格也是4G/64G及6G/128G版本，通路售價為4,790及6,290元。

來搶紅包商機的還有三星剛上市的全新生力軍Galaxy A14 5G，規格較前代小幅升級，單機建議售價自6,990元起，採用6.6吋螢幕、聯發科天璣700處理器、內建5,000mAh電池、支援15W快充、90Hz螢幕更新率，主相機則是5,000萬畫素三鏡相機，前置鏡頭畫素提升至1,300萬畫素，搭配萬元不到的親民價格就能輕鬆入手。
 

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