手機也要「除舊布新」　五大整理小撇步公開

▲手機也需要除舊佈新。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

農曆新年到來，許多家戶都在除舊布新，整理家裡，而除了環境要整理之外，其實手機也需要好好地整理，可以釋出更多空間，讓手機再戰久一點。外媒MacRumors就整理了幾個清理手機的好方法。

整理過多的照片

首先，相簿中一定有許多各式各樣的照片，有些可能是隨手拍下資訊記憶，不過也沒有刪除，有些則是過多重複的風景、人像等等，其實可以將它們從 ‌iPhone‌ 中提取到 Mac 或其他設備上的專用相冊中，或者直接刪除它們，保持手機相簿整潔。

在 iPhone 上，只需打開照片App，選擇所有不需要的東西，然後使用共享，將其添加到其他的相冊或將其刪除，還可以將這些照片移至「文件」之類的應用程式，技可以保留副本，又可以整理相簿。

整理舊、重複的聯絡人

iOS 16添加了一個方便的功能，用於在有重複聯繫人時合併聯繫人。只需打開通訊錄，就會在頂部知道是否有重複選項，輕按即可合併。如果有不再與之交談的舊聯繫人，這也是檢查和刪除與聯絡人列表好時機。

刪除未使用的App

蘋果提供了多種方法來擺脫不再使用的App，但也許最有效的方法是簡單地打開設定，選擇通用，查看儲存空間。可以看到那些App佔用了很多空間，可以擺脫不再使用的東西，以節省iPhone 上的主螢幕空間和儲存空間。

刪除舊消息

舊的 iMessage，尤其是那些帶有大量圖像的 iMessage，可能會佔用大量空間。在刪除應用程序時，可以從iPhone的儲存空間中，找到訊息選項，查看App中佔用最多空間的內容，點擊照片或硬片等類別就可以刪除舊內容。

檢查電池使用情況

不時查看電池使用情況可以了解哪些應用正在消耗電池壽命，以及將時間花在了哪些地方，看看是否有可以進行更改的地方。在設定中可以找到電池選項，可以查看過去 24 小時和過去 10 天的App使用情況，以及哪些App使用最多電池。可以知道電池是否因積極使用或後台活動而耗盡，如果希望最大限度地利用電池，這點非常有用。

如果發現像「照片」或「天氣」這樣的App在不需要時在後台更新，可以關閉後台更新，從設定中就可以關閉後台應用程序更新。