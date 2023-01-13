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好市多官網「悄賣i14 Pro」滿萬再折800！她手速下單：省了2100元

▲▼iPhone 14全系列開賣，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

▲iPhone 14 Pro取消瀏海設計，加入動態島。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）官網悄悄上架iPhone 14系列，而且線上購買滿萬元還可再折價800元，比在門市購買還要便宜，等於省下2100元，有網友手速下單嗨喊「終於等到了」。消息曝光後，商品直接被搶購一空，目前官網僅剩下iPhone 14以及iPhone 14 Plus。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「我老公終於等到了」，好市多官網上架iPhone 14系列，消費金額滿萬元還可以再折800元。換算下來，原PO只花了3萬6799元，就買到iPhone 14 Pro Max 128G，蘋果官網售價為3萬8900元，省下2101元，「等待是值得的，沒有256G，128G也不錯」。

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不過，《ETtoday新聞雲》記者今（13）日實際到好市多官網查看，i14 Pro以及i14 Pro Max全都售完了，僅剩下i14以及 i14 Plus系列，而滿萬元折800元的折扣碼，優惠期限只到昨（12）日。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲i14 Pro系列已售完。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，掀起網友討論，「128G很夠用了，一般拍照，一年也只用個30-40G，照片也會抓出來放硬碟」、「早買早享受，晚買享折扣」、「如果不大量拍照，128G是夠用的」、「好市多真的很有誠意，搭配折扣碼減800元，之前折扣優惠都沒貨。1/11星期三晚上時候，幾乎全部都有貨」。

然而，不少網友認為，不需要急著買，今年就要推出iPhone 15了，「再等幾個月買大改版15更值得」、「都2023年了，怎麼不等15」、「15都要出了，還在看14」。

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