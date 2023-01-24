「為別人眼光動刀90%都會後悔！」　整形名醫最常做1件事：不是開刀

▲醫師雖然開業整形診所，但並非每位客人要求都照單全收。（圖／醫師陳子瑾提供）

記者張乃文／台北報導

「一次對的整形手術可以改變人的一生，用意是找到更好的自己，而不是複製特定明星，變成另一個人。」社會風氣已逐漸受到認可的整形手術，而對有需求的人來說，除了外表的變化，更重要的是心理狀態的改變。身為全台第一波引進韓式整形的醫師陳子瑾，不只整人的外貌，也整了人的心。

陳子瑾執業20多年，歷經上萬台大小手術，《ETtoday新聞雲》記者訪問他時，對於他自身技術打幾分？他拿出了一個透明盒子，裡面裝滿一片片的「小白片」，不是別的，就是人臉上各部位削下來的臉骨。

陳子瑾說，上頭都有專屬的編號，「很多名人的骨頭都裝在裡面，但放心，只有我知道。」幽默又直率的個性，加上每一刀都細細琢磨，被封為「臉雕大師」可說是一點都不過譽。

▲醫師認為，只要是為愛情或別人眼光而動刀的客人，九成最後都會後悔。（圖／醫師陳子瑾提供）

走上這條結合藝術、理工的「頭路」，不僅來自陳子瑾天生的美感天賦、具有超強的數理邏輯頭腦，同時，他喜歡「跟著感覺走」。這件事看在許多人眼裡，或許是對自己沒有未來規劃，但實際上代表的是「我的未來我負責」，醫師說出這句話時，也能感受他充滿自信且富有責任感。

能從一片不看好的市場中，順利熬了過來，陳子瑾下過的苦功，絕對不會少。許多客人經過他的開導走出診所，沒有順利執行手術，並非傷心，而是因為認清了，要更愛自己。對於客人的要求不全盤接收，而是讓每個人從心理真正接受、喜歡自己，才是陳子瑾動每一刀的目標。