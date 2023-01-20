老司機都在偷拍！台版九號房分潤模式曝　檢警追神秘人老馬

▲創意私房惡名昭彰，老司機上傳女網紅性愛影片附上FB、IG等被害人個資，讓當事人不勝其擾。（圖／翻攝創意私房）

記者張君豪／台北報導

經過數十名女性被害人出面向全台各地檢警、數位女力聯盟WIDI、 Iwin網路內容防護機構求助陳情，檢調開始大動作掃蕩包含「創意私房」（後改名為：小圈子）等惡意分享包含女主角個資、社群平台帳號等隱私的台灣素人肉片，甚至有女被害人遭分手的前男友到該論壇倒貨、大賣性愛影片，這些噁心渣男把自己打馬，僅暴露女被害人原貌後，淫穢影片透過網路廣布，造成被害人痛不欲生尋短，甚至整形避風頭。

有台版九號房之稱的「創意私房」是多年前台灣一群情色圈老司機，不滿足網路只能瀏覽歐美等性產業合法國家的成人影片，由創論壇管理者老馬與圈內大老出資號招圈內老司機、攝影好手展開自己的成人影片拍攝、分享的商業模式。

▲創意私房迄今尚未落網的主持人老馬在論壇推廣偷拍營利計畫，造成上百名台女身限偷拍風報。（圖／記者張君豪翻攝）

《東森新媒體ETtoday》訪問到一名該論壇參與拍攝作業的老司機A男，透過他揭露台版九號房，堪稱近年來台灣情色犯罪作品最大的集散地「創意私房」的拍攝分潤計畫，該名老司機原本是專業傳播妹經濟，但近來因經濟不景氣，傳播妹出勤做台抽成利潤月來越少。

A男指出，他當傳播妹經濟，載送小姊到KTV、汽旅、招待所出勤做台，每位小姊一小時4-8千元價格，他僅能抽1200到2500元左右，還經常被客訴處理傳播妹糾紛，遭到客人惡言相向甚至動手。後來他瀏覽網路，花錢加入創意私房會員後，恰巧遭遇該論壇想擴大規模，籌思拍攝「台灣素人肉片」計畫。

當時網站管理者號召有意願、且具攝影經驗的老司機，免費發送SONY旗艦級手機當拍攝工具，當時有數十人參加這個計畫，眾人各出本領，以交友軟體約砲、或索性拿出與前任女友性愛影片當作分潤作品，眾人在短期內上傳數百筆真實台灣女性做愛、洗澡、參加旅拍、開性愛趴的真實影像。

其中包含日前在台北市府、北捷女廁內偷拍50多位女子如廁畫面的張子彥，他與法官之子沈名昱合夥當起「創意私房」的供片大戶，張男經北市警方逮捕後，遭法院重判6年，入獄前又以手機、針孔偷拍40多名女子約砲性愛、裙下風光再度落網。

知情的A男透露，創意私房分潤模式相當驚人，每部影片網站管理者老馬會視影片畫質、長短，女主素質分類，拍片上傳者將可獲取2-20萬元不等的報酬，原創影片作者也可根據會員下載購買次數，分取一定金額的利潤，「認真拍片年收入數百萬元輕輕鬆鬆」。北檢日前偵結逮捕包含該論壇業者、網站管理者、協力拍攝的老司機共犯共15人，但該論壇主人「老馬」身分迄今尚未曝光。