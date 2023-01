88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

▲法國一名88歲老翁從肛門塞入一枚20公分長的砲彈。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

法國一名88歲老翁因腹痛就醫,結果醫護人員一看到x光照後立刻疏散全棟人員,因為老翁的直腸裡竟卡著一枚20公分長的一戰時期砲彈。

根據《紐約郵報》報導,法國一名住在東南部城市土倫(Toulon)的88歲老翁因嚴重腹痛而到Sainte Musse醫院掛急診,結果醫生透過x光發現,他的直腸內竟卡著一顆長20公分、寬近6公分的砲彈,嚇得立刻報警並找來拆彈小組。

