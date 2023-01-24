　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

▲▼法國一名88歲老翁從肛門塞入一枚20公分長的砲彈。（圖／翻攝自推特）

▲法國一名88歲老翁從肛門塞入一枚20公分長的砲彈。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

法國一名88歲老翁因腹痛就醫，結果醫護人員一看到x光照後立刻疏散全棟人員，因為老翁的直腸裡竟卡著一枚20公分長的一戰時期砲彈。

根據《紐約郵報》報導，法國一名住在東南部城市土倫（Toulon）的88歲老翁因嚴重腹痛而到Sainte Musse醫院掛急診，結果醫生透過x光發現，他的直腸內竟卡著一顆長20公分、寬近6公分的砲彈，嚇得立刻報警並找來拆彈小組。

拆彈小組抵達後表示，這枚砲彈是法國軍隊在一戰時期所使用的武器，目前不太可能在老翁體內爆炸，但醫院仍依照規定疏散了全棟人員和病患，接著進行手術將砲彈從老翁體內取出。

負責的醫生表示，推測老翁是為了尋求性快感才將此砲彈塞入體內，「蘋果、芒果，甚至是一罐刮鬍泡，我們都非常習慣這些東西出現在不尋常的地方，但砲彈？我從來沒看過！」所幸老翁在手術後恢復狀況良好，目前已完全康復。

ET快訊
台中三井LaLaport夯炸！　過年誇張人潮曝
快訊／高鐵發布路線告警！　「南港-左營」列車延誤
快訊／加州「3天內第3起槍擊」！　1死7傷
小三通入境陽性率首度掛零　擬擴大開放對象
以為不會拖吊！景點遊客6車被吊　19車違停挨罰
財經YTR算出「刮刮樂獎金結構」　300元推這張！這款中獎勝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

遭嫌成就太低！他過年慘被爸媽當傭人　怒吼：兄姐回家竟享VIP待遇

病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

美「小台北」11死槍擊案　兇嫌至少開42槍！家中搜出上百發子彈

女獄警「牢裡狂啪」囚犯！整條雪茄塞進下體　為他偷帶違禁品

朝向流感疫苗模式！　美FDA提議新冠疫苗「每年固定接種」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！　醫曝2原因：這姿勢最易受傷

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

遭嫌成就太低！他過年慘被爸媽當傭人　怒吼：兄姐回家竟享VIP待遇

病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

美「小台北」11死槍擊案　兇嫌至少開42槍！家中搜出上百發子彈

女獄警「牢裡狂啪」囚犯！整條雪茄塞進下體　為他偷帶違禁品

朝向流感疫苗模式！　美FDA提議新冠疫苗「每年固定接種」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！　醫曝2原因：這姿勢最易受傷

台中三井LaLaport夯炸「過年人潮曝」　全場看傻了：不是P圖？

新光金大公主年夜飯曝光　暗藏董娘許嫺嫺巧思

中國醫藥大學附設醫院數位轉型　獲美HIMSS評世界前三智慧醫院

快訊／高鐵苗栗地區發布路線告警！「南港-左營」列車延誤

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

拉拉山「入夜可望持續降雪」！遊客興奮搶拍照　達1條件將管制

每對伴侶都以為「自己最幸福」！心理師揭優越幻覺：自我感覺良好

謝和弦當爸全變了！樂被女兒炸屎　見嫁女影片秒噴淚：我一定搶婚

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

國際熱門新聞

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

男友結婚「新娘是親姊」！妹子崩潰：想在婚禮大喊

7.3公斤巨嬰！一出生就要穿9個月大衣服

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／美舊金山華裔男「連跑2農場」　開槍掃射釀7死！

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

老爸偷搞上媳婦！她抓包不堪對話　哥竟力挺大嫂

美國「小台北」槍擊2台灣僑民罹難！

23歲美女警一見鍾情黑道哥！終遭停職

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

怕被斬首　普丁莊園裝鎧甲防空系統

更多熱門

相關新聞

法國增逾1/3國防預算　改造軍隊應對危險

法國增逾1/3國防預算　改造軍隊應對危險

法國總統馬克宏20日證實，政府將在2030年前增加逾三分之一的國防開支，並將法國的核武器現代化，以應對不斷變化的威脅，及俄烏戰事帶來的影響。

法國大罷工「反年金改革」百萬人上街抗議

法國大罷工「反年金改革」百萬人上街抗議

捷運打翻奶茶北捷6分鐘復原　法國人大讚

捷運打翻奶茶北捷6分鐘復原　法國人大讚

3歲女童突然失蹤　卡洗衣機中窒息亡

3歲女童突然失蹤　卡洗衣機中窒息亡

英女登「詛咒之峰」遇雪崩！雪團吞噬被活埋

英女登「詛咒之峰」遇雪崩！雪團吞噬被活埋

關鍵字：

一戰砲彈法國

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面