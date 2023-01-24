88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

▲法國一名88歲老翁從肛門塞入一枚20公分長的砲彈。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

法國一名88歲老翁因腹痛就醫，結果醫護人員一看到x光照後立刻疏散全棟人員，因為老翁的直腸裡竟卡著一枚20公分長的一戰時期砲彈。

根據《紐約郵報》報導，法國一名住在東南部城市土倫（Toulon）的88歲老翁因嚴重腹痛而到Sainte Musse醫院掛急診，結果醫生透過x光發現，他的直腸內竟卡著一顆長20公分、寬近6公分的砲彈，嚇得立刻報警並找來拆彈小組。

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO — A common lawyer (@acommonlawyer) December 20, 2022

拆彈小組抵達後表示，這枚砲彈是法國軍隊在一戰時期所使用的武器，目前不太可能在老翁體內爆炸，但醫院仍依照規定疏散了全棟人員和病患，接著進行手術將砲彈從老翁體內取出。

負責的醫生表示，推測老翁是為了尋求性快感才將此砲彈塞入體內，「蘋果、芒果，甚至是一罐刮鬍泡，我們都非常習慣這些東西出現在不尋常的地方，但砲彈？我從來沒看過！」所幸老翁在手術後恢復狀況良好，目前已完全康復。