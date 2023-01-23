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「1.8萬現金」藏屋頂！大掃除翻出…被老鼠啃成碎片　爸躲一旁痛哭

▲▼。（圖／翻攝自爆笑公社2）

▲爸爸的私房錢被老鼠咬碎。（圖／翻攝自爆笑公社2）

記者朱祖儀／綜合報導

春節前夕大掃除，意外發現另一半藏的私房錢，但狀況似乎有點悽慘。一名女網友透露，媽媽過年前整理了一下家裡，沒想到竟發現爸爸把私房錢藏在屋頂，可是1萬8000元紙鈔已經被老鼠咬成碎片，爸爸忍不住躲起來痛哭。不少人看到照片後，紛紛笑說「過年準備玩拼圖了」。

「過年鄉下媽媽大掃除的驚喜！」原PO在臉書「爆笑公社2」發文表示，媽媽打掃的時候，發現爸爸藏在屋頂的1萬8000元紙鈔，但已經被老鼠啃得破破爛爛，所有鈔票都變成了碎片。之後媽媽拿著破掉的紙鈔去問爸爸，但對方還不肯承認是自己藏的，只能在私底下偷偷痛哭，原PO看到這情景忍不住笑翻，直呼「太經典了」。

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從她上傳的照片也可以看到，塑膠容器中放了多張1000元大鈔，看得出來是不小的金額，可惜已經被老鼠啃食，幾乎每張都是不規則形狀，沒有一張是完整的，也難怪爸爸看到會如此心痛。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「除了幫QQ，不知道還能說啥」、「錢沒有不見，只是變成你不想要的樣子」、「抓老鼠送警局，告牠毀壞國幣移送」、「這一定是隻錢鼠」、「爸爸過年10天可以玩拼圖了」、「下次藏金條」，也有人建議「錢的序號還在，可以到台灣銀行換」、「銀行還可以救一些回來」、「這個找張白紙，然後當底，一張一角慢慢黏回去，可換原鈔，我貼過8000元，先把上下左右四個角貼出來比較好拼」。

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