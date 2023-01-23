酒家變身文青咖啡館　花蓮「拾豆屋」辣滴花誘人味蕾

▲「拾豆屋」屋齡超過80年，前身是日治時代的酒家。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／花蓮報導

位在花蓮慢城鳳林小鎮的「拾豆屋」，屋齡超過80年的老宅前身是日治時代的酒家，經由竹科返鄉青年鄭仁壽整修活化後，變身古樸有味的文青咖啡館。

拾豆屋主要販售老闆自家生產的有機農產加工品，包括豆花、豆漿、海味豆腐、白米、薑黃粉等；另外還有別處吃不到的豆漿生乳捲，以及老闆專程拜師學藝，使用20多種香料，慢火燉煮48小時熟成後的香麻辣醬，淋上新鮮豆花的獨創「辣滴花」，箇中之味無法用筆墨形容，只有親自來吃才能體會！

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▲店內獨創「辣滴花」豆花。（圖／記者黃彥傑翻攝）

外觀不起眼的老宅咖啡廳踏進門後才發覺別有洞天，不妨坐在老闆個人最愛的VIP位放空，在屋簷下欣賞自在伸展的老樹，地藏小菩薩寧靜慈祥地守護園藝植物冒出的新芽，啜上一口手沖咖啡，幸福就是這麼簡單。吃飽喝足，晃步到榻榻米座位靜坐冥想5分鐘，接著一定要打口深呼吸！將煩惱俗事全都拋出九霄雲外。

除了咖啡廳及展售處，拾豆屋也是在地文創及藝文的交流中心，屋旁有老宅獨立書店以及鳳林長老教會，不定期舉辦市集與活動，串聯花蓮各路好手及好物，更多奇趣古怪等你來挖寶。

拾豆屋春節營業資訊

時間：初一到初四，上午10點到下午5點

地址：花蓮縣鳳林鎮大同街35號

臉書粉專：拾豆屋