瞎爆料：憲兵亂倫親姊　「宅宅日常18+」PO肉照慘了

▲高雄LINE綽號「凜」的24歲男子，PO出另名「阿哲」男子性器照並稱對方與親姊搞亂倫，阿哲看到後怒告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

高雄一名LINE名稱為「凜」的24歲男子，在有232名成員的LINE群中，PO出另名男子「阿哲」（化名）的性器照，並稱對方為憲兵出身，與親姊大搞亂倫。同在群組內的阿哲發現後頓時氣炸，決定提告，日前法院判決出爐！

根據檢方調查，「凜」男2020年7月間某日凌晨，先是在LINE公開群組「宅宅日常18+」張貼阿哲與阿哲姐姐的照片，並稱「他的照片，他叫XXX前憲兵」、「他搞亂倫，他親姊跟他做過」，接著又PO出阿哲的性器官照片4張。同在群組內的阿哲，發現「凜」男張貼的文字與照片後，決定報警處理。

法院指出，「凜」男與阿哲先前互不相識，也沒有仇怨糾紛，只拿著朋友提供的照片、截圖、文字就發到群組內，不免輕率，且這些含有猥褻照片的截圖，對大眾性的道德感情帶來負面引響，也嚴重侵犯阿哲的隱私，此種誹謗的行為造成阿哲名譽受有侵害，足見他的法治觀念仍有待加強。

法院認為，目前「凜」男仍沒有取得阿哲的原諒，或與阿哲達成和解，依照散布猥褻圖畫罪，將他判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。