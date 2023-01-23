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年菜如何健康聰明享用　樂桃桃簡餐坊開發健康無負擔菜單

▲衛福部立桃園療養院與市府勞動局合作的樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮年菜，圖為職能治療師劉光庭為民眾宣導健康吃的秘訣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園療養院與市府勞動局合作的樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮年菜，圖為職能治療師劉光庭為民眾宣導健康吃的秘訣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，如何在長達10天連假中吃得健康、吃的開心，衛生福利部桃園療養院與桃園市政府勞動局合作辦理的樂桃桃咖啡簡餐坊，是全桃最大的庇護工場，桃療社區精神科田心喬主任表示，目前經營方向以健康為主軸，利用健康餐盒食材概念，設計水煮健康年菜，簡單可吃出健康無負擔，輕鬆度過春節連假。

▲桃園療養院樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮餐盒簡單吃出健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園療養院樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮餐盒簡單吃出健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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樂桃桃咖啡簡餐坊是全桃園是最大的庇護工廠，總計輔導18位庇護員工，平常除提供精障者就業機會外，也一直推廣健康飲食，營養師開發多款健康水煮餐盒，期望讓大家能吃得安心健康又無負擔。

桃療社區精神科田心喬主任指出，農曆春節即將到來，樂桃桃咖啡簡餐坊目前以健康為主軸，利用健康餐盒食材概念，設計多款年菜簡單吃、健康吃的菜單，不但讓大家享受美食外，還能吃得健康無負擔。

▲桃園療養院樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園療養院樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

樂桃桃咖啡簡餐坊提供以下年菜健康吃的小撇步：
1.圍爐火鍋：一般圍爐都會吃火鍋，但火鍋高湯熱量高，可以用無糖豆漿替代湯底，提高蛋白質攝取量。

2.雞肉沙拉：過年拜拜必定出現白斬雞，可將白斬雞去皮，減少油脂攝取，再剝成雞絲，加入生菜、彩椒、菇類後，再用胡麻醬提味，就是一道簡單清爽的雞肉沙拉。

3.紅藜麥飯：主食部分多以白米飯為主，部分家庭會混入糙米，但若牙口不好或是容易消化不良者，可以用不含麩質的紅藜麥取代，除可控制血糖外，紅藜麥富含類黃酮和甜菜苷，抗氧化能力比維他命C更高。

4.獅子頭豆腐心：獅子頭是過年餐桌上常見佳餚，為讓口感不乾澀，多用肥瘦各半絞肉，但油脂量過高，吃多對心血管負擔較大，建議可以豆腐取代肥肉，增添濕潤口感，好吃又不膩。如果小朋友不愛吃獅子頭，可改用乾煎，就變成漢堡排，達到一菜兩吃效果，大人小孩都喜歡。

▲桃園療養院樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園療養院樂桃桃咖啡簡餐坊，設計健康無負擔水煮菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃療職能治療師劉光庭指出，精神病友因口慾都比較重，飲食選擇上時常挑選重油重鹽食物，因此常伴隨心血管或三高的風險。桃園療養院職能治療師們，都會在年節前分享應景食物選擇與優劣，以活動或遊戲方式分享給精神病友，讓他們在遊戲中學習，逐步將良好飲食觀念內化為習慣，以全人醫療概念為精神病友健康略盡一份心力。

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