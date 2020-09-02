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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【砍母頭顱無罪】複數精神鑑定問題

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▲桃園市弒母案主嫌梁崇銘前年3月到陳姓友人開設小吃店飲酒，卻在酒後打傷陳，事後被依傷害罪嫌判處拘役55天之簡易判決處刑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園弒母案一審判無期徒刑，二審逆轉改判無罪，凸顯出精神鑑定所無法避免的主觀性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2018年發生在桃園的殺母案，第一審判決無期徒刑，卻在第二審逆轉改判無罪，雖然此案在上訴最高法院後，必會因判決落差大，致發回更審。只是此案至目前為止，已出現複數的精神鑑定，凸顯出責任能力判斷的困境。

刑事精神鑑定與其他科學鑑定最大的不同，即是鑑定客體為人的內在，故在不可能有任何科技儀器可直接測出人心，此種鑑定就不能免於鑑定者的主觀性。故為了降低主觀性，法庭上就不可能僅依賴單一鑑定。只是現行司法實務於同一審級出現複數精神鑑定者，幾乎少見。

而在該案中，第一審法院委請桃園療養院為精神鑑定，並確認被告於行為時有精神障礙，這點並無疑義，但對於是否影響行為的是非辨識或控制能力的欠缺，法院在綜合相關事證後，認定有減弱之程度，故依據《刑法》第19條第2項為減刑，致判處無期徒刑。

第二審重新委請精神鑑定，一個主要的原因在於法院發現，偵查中由檢察官委請法務部法醫研究所的鑑定裡，針對被告吸毒後已造成精神喪失，並因此為瘋狂殺人結果，似就與第一審的認定有落差，故又再委請台大醫院為精神鑑定。

台大醫院的鑑定報告，對於被告因吸毒而有精神障礙亦無任何疑義，只是在結論部分，針對其影響違法辨識或控制能力提出，若毒品藥效達到最強時殺人，就足以認定辨識能力的喪失。故第二審法院再綜合其他事證，尤其是法醫研究所的瘋狂殺人等結論而推翻第一審判決。

第二審法院的判決理由，主要是比較三個鑑定報告的結果，似無任何太大的問題。但須注意的是，法醫研究所的鑑定主要是對被告的毒物反應，非為精神鑑定報告。要能證明被告的精神狀態，鑑定者必須具有精神醫學的專業，其鑑定事項也必須與事實具有關連性，因此法醫研究所的實際鑑定者，似乎並非此方面專家；再加上此為鑑定毒物反應，故結論就算出現「瘋狂殺人」的字眼，也不能用以為精神狀態之證明。甚且，從報告用「瘋狂殺人」這種非屬精神醫學專業的用語，也可看出鑑定者不是此方面的專家。

至於台大醫院的精神鑑定報告，僅是指出毒品藥效發作於最強時間點，確實會造成無責任能力的狀態。惟這應只是提醒法院，必須於審理時，進一步的詳查此部分。這種假設性結論凸顯了精神鑑定所無法避免的主觀性外，也代表關於辨識或控制能力的判斷，應是法官權責。

也因此，第二審法院的逆轉裁判，即便不論與人民法感情的落差，於審理程序與判決上，實也有諸多瑕疵與問題。只是放眼未來，此案必然發回更審，也會再次進行精神鑑定，如何面對這些複雜、專業及不同的判斷結果，肯定又是司法的一大黑洞。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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