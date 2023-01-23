eTag代扣停車費！攻佔全台95%路邊停車格　部分地區扣繳打8折

▲遠通推eTag代扣停車費，2023年服務範圍擴大至15縣市路邊與超過1500場合作停車場。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

春節開車返鄉出遊，不免要繳國道通行費和停車費，為解決用路人痛點，遠通電收今年擴及與全台1500家停車場、全台9成5路邊停車格合作，透過eTag代繳停車費，透過同一張信用卡就可繳費，除通行費可自動打9折，其中台中市路邊地磁停車格透過eTag代扣停車費更享有8折優惠。

eTag銀行自動儲值用戶2022年突破300萬大關，若以全台785萬台車輛裝有eTag，等同每2.6台車就有1台申辦銀行自動儲值，其中使用eTag自動儲值信用卡來代扣停車費的用戶突破125萬。

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遠通電收表示，eTag攜手智慧停車，可零接觸、不須跑繳費機就能直接出場，一張信用卡同步管理通行費與停車費；對於停車場業者則具備系統辨識精準度高、可減少現金及現場管理人力成本等優點，也吸引停車場業者與停車支付業者加入服務行列，目前除百場北市公有停車場合作停車場及嘟嘟房，智慧停車支付業者ParkPay自2023年元旦起開放會員漫遊服務，全台合作停車場順勢突破1500場。

遠通電收指出，除停車場，eTag也可代扣全台共15縣市路邊停車費，服務涵蓋全台95%以上的付費停車格，包括北北基、宜蘭縣、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗縣頭份市、台中、彰化縣、嘉義市、嘉義縣太保市、台南、高雄、屏東縣皆可代扣，車主不須再跑便利商店繳費、一次設定完成不再擔心遺失小白單，台中市路邊地磁停車格更享有8折優惠。目前遠東商銀、中國信託、國泰世華、玉山及台新銀行卡友皆可網路搜尋「eTag智慧停車」線上申辦。

▲行駛國道可透過eTag繳通行費。（圖／遠通電收）

此外，遠通電收透過策略聯盟落實ESG，與擁有260萬會員的uTagGO App合作推出「減碳車幣」，並串聯各業者提供累點服務，邀請用路人「一幣之力愛護地球」；例如遠傳新用戶申辦指定方案最高送11,400點、透過uTagGO App租格上共享車/日租車、訂高鐵或客運巴士，最高可回饋8%「減碳車幣」，每1枚「減碳車幣」等值新台幣1元，可再折抵國道通行費、路邊停車費、合作停車場停車費，形成可循環運用綠色行車生態圈。

為鼓勵用路人響應環保，遠通電收即日起至3月31日止，也推出完成eTag啟用、申請銀行自動儲值、eTag智慧停車或電子帳單其中一項服務，並至ETC APP抽獎專區登錄，即可抽iPhone13一支。