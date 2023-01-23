只賣咖啡不賣菜　台中第四市場日式太子樓建築成打卡熱點

▲▼台中市第四傳統市場改建委外經營後，如今只賣咖啡不賣菜，已成網紅打卡熱點。（圖／業者提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

距離台中火車站10分鐘車程的東區「第四傳統市場」，近來成為許多網美拍照打卡熱點，原因是市場只賣咖啡，不再賣菜，業者標榜的是老一輩的回憶、年輕人喜愛的文青感。在口碑相傳下，網友紛紛尋蹤而至，體驗在市場裡喝咖啡嘗美食之樂。

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第四市場建於1932年，1962年改建過，最大特色是日式太子樓，後因商圈轉移而沒落，終於在2008年歇業，2015年經市政府公告登錄歷史建築，閒置多年後又經市府整修，2021年12月委外經營重新開幕。

「現在只賣咖啡不賣菜了。」業者余可薇說，為了體現老建築的價值，咖啡店保留了許多完整的風格，例如屋頂木造桁架、玻璃木窗、魚肉菜販的攤台，同時以老招牌、故事背板等，訴說第四市場老故事，曾有早年在這兒擺攤的阿嬤回來，既感動又激動。

第四市場消費品項簡單清楚，咖啡、茶飲和熱壓吐司！咖啡豆採用知名廠商公平交易豆子和標章牛乳，品質穩定又能回饋小農，美式、拿鐵、焦糖瑪奇朵或手沖單品咖啡應有盡有；茶葉則以台灣高山茶為主，與台中知名華剛茶業合作，四季春或梨山清香烏龍現沖鮮喝清香回甘，喝得到香醇的小葉紅茶和進口的錫蘭紅茶。

餐點供應甜、鹹熱壓吐司，而且融入了濃濃的台中在地味，包括網路口碑破表、IG網紅激推人氣商品「香腸阿伯十八啦」，淋上「東泉辣椒醬」，迷倒了絕大多數的客人；「花生省魔術」有香濃的花生醬，「芹豆初開」是加了芹菜的素食點心，「唬泥鬆一下」有芋泥和肉鬆，新菜單也有與呷七碗限量聯名的市場油飯，讓民眾呷飽也呷巧。