營養師曝過年常見「腸胃2症狀」　一吃就拉竟與熬夜有關

▲過年餐餐大魚大肉，小心腸胃出問題。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者嚴云岑／台北報導

農曆春節年菜大魚大肉，加上親友團聚熬夜打牌，飲食、作息不正常容易導致腸道出問題。營養師表示，過年常見兩大腸道症狀分別為腹瀉與便秘，油膩食物加上日夜顛倒作息，更容易導致自律神經失調，引發腸胃道不適，甚至一吃就拉，此時可適時給予低腹鳴飲食（low FODMAP diet），並檢少醣類攝取減輕症狀。

腸道為人體最重要的免疫器官，可保護免疫系統不遭受攻擊，但由於腸道菌產物和代謝物與人體互利共生，若腸道壞菌多於好菌，就容易造成腸道菌相失衡的狀況，影響身體健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

營養師何埻安提到，過年造成腹瀉的原因除了油膩飲食與作息失調外，精緻飲食也容易導致菌相失衡，引發常態性腹瀉，此時應該讓腸道適時休息，再給予益生菌或益生質，例如水溶性膳食纖維、寡糖，抑制壞菌生長。若為自律神經失調引發的腸躁症，則需減少鮮奶、地瓜、花椰菜、腰果、啤酒、咖哩攝取，減緩腸胃蠕動。

過年第二常見的腸胃症狀為便秘，何埻安表示，許多人在年節忙於圍爐、打牌，容易忽略水分及膳食纖維攝取，進而導致腸胃蠕動異常，甚至有腹脹、排便困難甚至血便等問題。

若在過年期間發現自己解便困難，可適時增加飲水量，每天最好喝足「體重（公斤）X 30~35 c.c.」的水，並將一半澱粉適時換成糙米、地瓜、馬鈴薯等全穀及雜糧類，並將炒菜油脂替換成橄欖油、苦茶油，除了能潤滑腸道外，也能平衡脂肪酸的攝取。